Мажилис одобрил ратификацию соглашения с Хорватией об избежании двойного налогообложения

Астана. 5 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента сегодня на пленарном заседании одобрили законопроект "О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Хорватия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и Протокола к нему", передает Kazakhstan Today.





Как сообщил, выступая перед депутатами, министр финансов Алихан Смаилов, товарооборот между Казахстаном и Хорватией за последние 10 лет (2008-2018 годы) составил $1,4 млрд. При этом объем взаимной торговли за 2017 год значительно вырос, достигнув $317 млн, в том числе экспорт - $304 млн, импорт - $13 млн. В 2016 году общий торговый оборот составил лишь $38,5 млн.





Основными статьями казахстанского экспорта являются нефтепродукты и алюминий. В структуре импорта преобладают фармацевтическая продукция, косметические средства и текстильные изделия.





"Соглашение заключено на основании Модельной конвенции Организации экономического сотрудничества и развития. Такие международные договора служат гарантией для иностранных инвесторов, а также создают возможность для справедливого распределения права на налогообложение между двумя государствами", - отметил глава Минфина.





По его словам, ратификация соглашения обеспечит в будущем обмен информацией между налоговыми органами двух государств по всем видам налогов. Будет установлен порядок, определяющий резидентство, одинаково используемый в обоих государствах. Также будут установлены предельные ставки по таким пассивным доходам как дивиденды, проценты, роялти. Также появится правовая основа для решения налоговых споров между компетентными органами двух государств.





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