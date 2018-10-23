Мажилисмены ознакомились с реализацией программы "7-20-25" в Костанае

Астана. 23 октября. Kazakhstan Today - Сегодня депутаты мажилиса, члены фракции партии "Нур Отан" Асылбек Смагулов, Василий Олейник, Сергей Симонов, Алия Сапарова в Костанае ознакомились, как решается в Костанае задача Президента повысить качество и доступность жилья, передает корреспондент Kazakhstan Today.

"Благодаря программе главы государства "7-20-25" сегодня появилась хорошая возможность для представителей разных профессий приобрести свое первое жилье. Эта Программа инициирована с учетом того, что в нашей стране есть серьезный спрос на жилье, есть много молодых людей, которые хотят приобрести квартиры. И в своем послании глава государства уделил особое внимание механизмам реализации программы", - отметил депутат мажилиса Асылбек Смагулов.

По словам депутатов, Программа "7-20-25" только набирает обороты в Костанайской области. При этом мажилисмены отметили эффективную реализацию в регионе программы "Нурлы жер".

Сегодня депутаты посетили строительную площадку микрорайона "Юбилейный". Ко времени окончания строительства - 2020 году - планируется сдать 47 домов на 5190 квартир. На данный момент ведется строительство 25 домов. Кроме того, в микрорайоне будет 2 детских сада на 280 мест, школа на 1200 мест, поликлиника, ледовый дворец, национальный культурный центр, Смарт-центр и гостиница.

В целом на реализацию проекта по программе "Нурлы жер" за счет кредитов из областного бюджета выделено порядка 4 млрд 917 млн тенге.

Депутаты мажилиса в ходе ознакомления с ходом строительства акцентировали внимание на необходимости сдачи объекта в запланированный срок. Также были подняты вопросы стоимости квартир, их квадратуры, подготовки к отопительному сезону, возможности строить дома в отдаленных районах области.

По словам представителей областного управления строительства, квартиры в микрорайоне "Юбилейный" будут сданы в рамках программы "7-20-25". По данной программе акиматам поручено проработать механизм частичного субсидирования первоначальных взносов из местных бюджетов. Согласно механизму для молодых семей и работников бюджетной сферы предусматривается социальная помощь по возмещению половины размера первоначального взноса.

Представитель "Жилстройсбербанка" рассказал о том, что в микрорайоне "Юбилейный" до конца года будут сданы 5 домов, это порядка 600 квартир.

"Сегодня мы видим, что в Костанае полным ходом идет реализация направлений, обозначенных в послании президента. В первую очередь это касается именно жилищного строительства. Думаю, что данный объект позволит многим гражданам значительно улучшить жилищные условия и придаст дополнительный импульс развитию экономики Костанайской области. А для того чтобы повысился спрос на программу "7-20-25", необходимо увеличить количество строительных компаний в области. Конкуренция между ними будет способствовать и снижению стоимости за квадратный метр", - считает мажилисмен Сергей Симонов.

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