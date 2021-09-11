Министр цифрового развития Казахстана пообещал вернуть "Бураны" в госсобственность

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МОСКВА. 9 СЕНТЯБРЯ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин пообещал отсудить у гендиректора казахстанского частного АО "РКК Байконур" Даурена Мусы макет и второй летный экземпляр орбитального корабля "Буран", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Гражданин Даурен Муса в своем посте утверждает, что власти Казахстана уже три года, не жалея сил, судятся с ним. Это действительно так, и мы будем продолжать это делать, ведь наша цель - восстановление законности и справедливости, возвращение государству его собственности, в том числе и Бураны ", - написал Мусин в Facebook.

По его словам, изначально компания АО "РКК Байконур" называлась ЗАО "КРИСП Аэлита".

Она была создана с паритетным участием госкомпаний Казахстана и России (РГП "Инфракос" и РКК "Энергия") для сохранения имущества космодрома Байконур. В качестве доли в уставный капитал Казахстан внес имущество, в том числе и "Бураны". Таким образом, "Бураны" принадлежат не гражданину Даурену Мусе, а АО "РКК Байконур", - пояснил министр.

Он сообщил, что Муса в свое время стал совладельцем ЗАО "КРИСП Аэлита" и переименовал ее в АО "РКК Байконур".

Доля в компании им была приобретена в рамках трех сделок. Две из них суд уже признал незаконными. Законность третьей сделки мы также намерены оспорить. Мы считаем, что господин Муса не имеет права на эту компанию, на имущество и Бураны", - подчеркнул министр.

История "Буранов"

Буран" - советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы (МТКС), созданный в рамках программы "Энергия-Буран", пишет РИА "Новости" .

Первый и единственный полет "Буран" совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме и без экипажа на борту. В 2002 году он был разрушен при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, в котором хранился вместе с готовыми экземплярами ракеты-носителя "Энергия".

Однако на космодроме остались два образца "Бурана". Один из них, летный, предназначался для полета в автоматическом режиме и стыковки со станцией "Мир". Второй - макет для отработки наземных операций.

Третий образец, недостроенный, находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями - в Германии. Еще один макет "Бурана" долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК "Энергия" на космодроме, другой ныне находится на ВДНХ в Москве.

В мае 2021 года в социальных сетях появилась информация о том, что неизвестные проникли к месту хранения корабля и разрисовали его граффити. Был ли изрисован макет корабля, неизвестно. После этого "Роскосмос" взял корпуса с "Буранами" и ракетой "Энергия-М" под охрану.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявлял, что существует угроза падения крыши и на второй летный экземпляр "Бурана". Помимо того, он выражал готовность перевезти корабли в Россию и отдать в музей.

В начале сентября научно-производственное объединение "Молния", разработавшее многоразовый космический корабль "Буран", осмотрело челнок на Байконуре, чтобы вернуть его в Россию. В ответ на это Даурен Муса написал в Facebook, что удивлен планами вывезти челнок и не даст согласия на это. Он обвинил российскую сторону в непризнании решений казахстанских судов. Муса намерен отстаивать свою правоту в международных инстанциях.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин возложил всю ответственность за плачевнее состояние второго летного экземпляра орбитального корабля "Буран", макета корабля и ракеты "Энергия-М" на их нынешнего владельца.

После этого НПО "Молния" заявило, что специалисты предприятия посетили космодром Байконур только с целью оценки технического состояния сооружений и без планов перевозки кораблей в Россию, а сообщение об этом удалили с сайта.

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