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Минюст запросил 17,5 млрд тенге в год на топовых юристов для участия в зарубежных судах

23.05.2019, 11:14 7048
Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - Министерство юстиции Казахстана запросило 17,5 млрд тенге в год на топовых юристов для защиты интересов РК в зарубежных судах, передает Kazakhstan Today.
 
Топовых юристов Лондона, Нью-Йорка и Парижа Казахстан нанимает для защиты своих интересов в зарубежных судах. Кроме того, все чаще нужны услуги адвокатов и арбитров в Швеции, Нидерландах и Бельгии, сообщает телеканал "Астана"
 
На оплату этой работы Минюст Казахстана запросил 17,5 млрд тенге ежегодно в проекте бюджетной программы. 
 
Как сообщил министр юстиции Марат Бекетаев, в прошлом году в иностранных арбитражах, государственных и судебных органах велось 27 дел с участием правительства Республики Казахстан. В том числе и дело молдавских бизнесменов Анатолия и Габриэля Стати. 
 

Таких разбирательств несколько. Надо понимать, что арбитражный процесс по своей сути является конфиденциальным. Многие инвесторы не хотят показывать, что у них какие-то сложности и разногласия. Наши оппоненты нанимают хороших юристов, многие из них топовые юристы. Для того чтобы нам эффективно выстраивать защиту, нужно такого уровня тоже юристов нанимать. Как правило, это юристы из Лондона, Нью-Йорка, Вашингтона, Парижа", - заявил Марат Бекетаев.

 
 
 
Также в ноябре 2018 года расположенный в Париже арбитражный трибунал при Международной торговой палате вынес решение, отклонив все требования турецкой компании Magdenli Yer Hizmetleri ve Tasima Anonim Sirketi к Республике Казахстан. Сумма требований истца составляла около $16 млн плюс проценты и арбитражные издержки. 
 

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