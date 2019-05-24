Минюст запросил 17,5 млрд тенге в год на топовых юристов для участия в зарубежных судах

Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - Министерство юстиции Казахстана запросило 17,5 млрд тенге в год на топовых юристов для защиты интересов РК в зарубежных судах, передает Kazakhstan Today.

Топовых юристов Лондона, Нью-Йорка и Парижа Казахстан нанимает для защиты своих интересов в зарубежных судах. Кроме того, все чаще нужны услуги адвокатов и арбитров в Швеции, Нидерландах и Бельгии, сообщает телеканал "Астана"

На оплату этой работы Минюст Казахстана запросил 17,5 млрд тенге ежегодно в проекте бюджетной программы.

Как сообщил министр юстиции Марат Бекетаев, в прошлом году в иностранных арбитражах, государственных и судебных органах велось 27 дел с участием правительства Республики Казахстан. В том числе и дело молдавских бизнесменов Анатолия и Габриэля Стати.

Таких разбирательств несколько. Надо понимать, что арбитражный процесс по своей сути является конфиденциальным. Многие инвесторы не хотят показывать, что у них какие-то сложности и разногласия. Наши оппоненты нанимают хороших юристов, многие из них топовые юристы. Для того чтобы нам эффективно выстраивать защиту, нужно такого уровня тоже юристов нанимать. Как правило, это юристы из Лондона, Нью-Йорка, Вашингтона, Парижа", - заявил Марат Бекетаев.

Также в ноябре 2018 года расположенный в Париже арбитражный трибунал при Международной торговой палате вынес решение, отклонив все требования турецкой компании Magdenli Yer Hizmetleri ve Tasima Anonim Sirketi к Республике Казахстан . Сумма требований истца составляла около $16 млн плюс проценты и арбитражные издержки.

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