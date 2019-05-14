Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - Суд в США отклонил многомиллионный иск американских компаний к Минэнерго РК, передает Kazakhstan Today.

26 апреля 2019 года Окружной суд по округу Колумбия (США) отклонил иск на сумму более $180 млн, поданный в декабре 2010 года американскими компаниями Turan Petroleum, Inc. (штат Делавэр), Energyfund, Inc. (округ Колумбия) и Trustees for Trek Resources, Inc. (штат Невада), далее совместно - истцы, против Министерства энергетики Республики Казахстан (Министерство нефти и газа Республики Казахстан)", - сообщила пресс-служба Министерства юстиции РК.

В ведомстве пояснили, что иск предполагал нарушение договоров концессий на разработку и эксплуатацию нефтегазовых месторождений Арысь и Арал, нарушение прав истцов по Договору между США и Республикой Казахстан о поощрении и взаимной защите инвестиций (Двусторонний инвестиционный договор), нарушение фидуциарных обязанностей, несправедливое обогащение, искажение фактов и халатность.

Суд отклонил дело за отсутствием юрисдикции, основываясь на законе США "Об иностранных суверенных иммунитетах". Таким образом, решение Окружного суда по округу Колумбия (США) полностью подтвердило правильность придерживаемой Республикой Казахстан позиции по данному спору и согласовывается с проводимой Республикой Казахстан политикой по всесторонней поддержке иностранных инвесторов на территории Казахстана", - отметили в пресс-службе.

Интересы Казахстана в данном споре представляли Министерство юстиции РК и консультант правительства РК - компания "Reed Smith".

Напомним, в ноябре 2018 года Казахстан выиграл другой многомиллионный спор . Расположенный в Париже арбитражный трибунал при Международной торговой палате вынес решение, согласно которому трибунал отклонил все требования турецкой компании Magdenli Yer Hizmetleri ve Tasima Anonim Sirketi к Республике Казахстан. Сумма требований истца составляла около $16 млн плюс проценты и арбитражные издержки.

Кроме этого, Казахстан в течение многих лет участвует в судебных разбирательствах по делу бизнесменов Стати

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства