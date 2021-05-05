Минздрав пересмотрел критерии ограничения работы объектов, работающих на открытом воздухе

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Министерство здравоохранения РК пересмотрело критерии ограничения работы социально-экономических объектов, работающих на открытом воздухе, сообщил в ходе заседания правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министерством пересмотрены критерии ограничения работы социально-экономических объектов в части снятия ряда ограничений работы по времени, послаблений для объектов, осуществляющих деятельность на открытом воздухе, проведения спортивных мероприятий, деятельности детских оздоровительных организаций. В критерии введены новые объекты и определен порядок их деятельности - летние площадки, объекты общественного питания по типу столовых, стритфудов", - сказал Цой.

По словам министра, снято ограничение работы в "красной" зоне супермаркетов, гипермаркетов по времени и разрешена работа открытых рынков в воскресенье.

Разрешена деятельность религиозных объектов в "красной" и "желтой" зонах на открытом воздухе без проведения коллективных мероприятий в закрытых помещениях.

Увеличено время работы объектов общественного питания в помещении по типу ресторана, кафе и кофейни в "зеленой" зоне с 07.00 утра до 02.00 ночи при заполняемости до 50 процентов.

Летним площадкам в "красной" зоне - разрешена работа с 09.00 до 20.00, в "желтой" зоне с 07.00 до 00.00, в "зеленой" зоне с 07.00 до 02.00. Заполняемость не должна превышать 50%. А также объекты общественного питания по типу столовых в "красной" зоне - работа до 00.00, в "желтой" и "зеленой" зонах - круглосуточно.

Деятельность стритфудов и аттракционов на открытом воздухе разрешена без ограничений.

Разрешена деятельность компьютерных клубов, боулингов в "зеленой" зоне с заполняемостью до 30%.

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