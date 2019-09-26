МВД открыло горячую линию для сообщений о наркопреступлениях в мессенджере WhatsApp

Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - Горячую линию о наркопреступлениях в мессенджере WhatsApp открыло Министерство внутренних дел РК, передает Kazakhstan Today.

Теперь каждый житель может внести свой вклад в профилактику и противодействие наркопреступности, которая представляет собой одну из самых тяжелых социальных проблем. C помощью мессенджера WhatsApp граждане могут на номер 87777856651 направлять сведения, фото и видео о ставших известных фактах наркоправонарушений, распространения наркотиков, нанесения граффити-надписей о наркотических средствах и размещения закладок. Полученная информация будет поступать в дежурную часть департамента по противодействию наркопреступности, по которой будут приняты оперативные меры", - сообщила пресс-служба МВД.

Например, можно выслать фото места нанесения граффити надписей (геолокацию), видео подозрительных лиц, которые без определенных целей находятся во дворе, в подъездах домов, скриншоты сомнительных переписок с предложением заработать легкие деньги и т.д. Каждый отправитель может быть уверен, что его сигнал дойдет сведения уполномоченных органов. Анонимность гарантируется.





Данный WhatsApp-номер указан и в Youtube на канале "НаркотикамНет" (https://www.youtube.com/channel/UCPAMdZAP1F34znNXuc6A_uQ), который был создан в целях профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни, формирования среди молодежи активной гражданской позиции в сфере профилактики наркомании, формирования ценностного отношения к здоровью и привлечения внимания к проблеме наркомании.

Ранее жительница Алматы получила по почте из Нидерландов посылку с 7 пакетами экстази . Ее задержали в почтовом отделении.

Мы увлеклись гуманизацией законодательства, упустив из виду основополагающие права граждан. Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми и другие тяжкие преступления, особенно против детей", - заявил глава государства.

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