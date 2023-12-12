МВД предлагает ввести пожизненное наказание для организаторов нарколабораторий
Фото: Polisia.kz
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана предлагает ввести пожизненный срок организаторам нарколабораторий.
Соответствующие поправки, ужесточающие наказание за производство и распространение наркотиков и прекурсоров, министерство разработало по инициативе сената, сообщил сегодня глава МВД Ержан Саденов на правительственном часе в мажилисе.
По его словам, Казахстан столкнулся с проблемой "тотального" распространения синтетических наркотиков.
С 2015 года по настоящее время мы столкнулись с тотальным распространением синтетических наркотиков. Сначала наше законодательство не позволяло оперативно реагировать на эту угрозу. Как известно, до 2019 года список наркотиков пополнялся исключительно на уровне закона. Разработка соответствующих норм занимала более года. За это время наркорынок насыщался новыми неконтролируемыми веществами. Их структура видоизменялась за счет замены всего одной-двух молекул. Это способствовало обходу наркодилерами действующего законодательства. "Кустарность" данного процесса привела к появлению новых, практически смертоносных наркотиков", - сообщил глава ведомства.
Он подчеркнул, что одними только силовыми методами проблему наркопреступности и наркомании не решить.
Здесь необходима четкая система профилактики наркомании с участием всех уполномоченных органов. Под угрозой генофонд нации, будущее наших детей", - заявил Саденов.
Он напомнил, что министерство разработало поправки, ужесточающие ответственность за изготовление и распространение синтетики. В частности, МВД предлагает увеличить для организаторов нарколабораторий срок наказания, вплоть до пожизненного.
Сейчас наказание для организаторов нарколабораторий составляет от 10 до 15 лет.
В предлагаемых поправках эти же деяния будут квалифицироваться по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) с наказанием от 15 до 20 лет либо пожизненно", - рассказал министр.
В то же время министерство предлагает освободить распространителей наркотиков от ответственности, если они впервые совершили преступление, а также если они сотрудничают со следствием.
По словам главы МВД, в мире насчитывается свыше тысячи видов наркотиков. В Казахстане контролируют распространение порядка 700 наркотических веществ и их аналогов, сообщает Polisia.kz.
Только в 2023 году МВД ликвидировало 4 транснациональные ОПГ наркодилеров и изготовителей наркотиков.
В текущем году нами ликвидированы 4 транснациональные организованные преступные группы. К уголовной ответственности привлечено 14 участников, из которых 13 - граждане иностранных государств. У них изъято порядка 100 килограммов синтетики, свыше 85 тонн прекурсоров, 13 реакторов и более 1 тысячи единиц лабораторного оборудования", - цитирует Саденова Sputnik.
По данным ведомства, в целом с начала года в Казахстане ликвидировано 75 подпольных нарколабораторий, изъято свыше 100 тонн прекурсоров.
В формате ОДКБ проведена операция "Канал". В ходе которой на территории государств - членов ОДКБ изъято свыше 2,5 тонны наркотиков, в том числе более 1 тонны "синтетики" и "опиоидов", - рассказал Саденов.
Министр добавил, что синтетические наркотики вызывают зависимость и разрушают организм с первого употребления, но система предупреждения их распространения должным образом не отработана.
Пресечение незаконных поставок прекурсоров и лабораторного оборудования является наиболее эффективной превентивной мерой. Однако сейчас уголовная ответственность установлена только за их контрабанду. Оборот внутри страны этих предметов и веществ (конструкторов) доказывается лишь при изъятии у подозреваемых готовых наркотиков. Процесс документирования их преступной деятельности трудоемок и неоднозначен. По сути, мы вынуждены ждать, когда наркопроизводители приступят к реализации своего товара", - заявил Саденов.
Он напомнил, что в Казахстане утвержден комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом, основными задачами которого являются:
пресечение распространения опасных видов наркотиков, в особенности синтетических;
- снижение уровня их доступности;
- внедрение системы раннего выявления наркомании;
- формирование достоверного учета наркопотребителей;
- укрепление материально-технической базы.
В его реализацию вовлечено максимальное число государственных и общественных институтов.
Что уже сделано в рамках плана:
- проведен космический мониторинг ареалов произрастания культивируемой конопли, с помощью которого установлено 265 наркоплантаций;
- в адрес ЕЭК направлены предложения о включении в перечень подконтрольных товаров 14 новых веществ, используемых для производства синтетики (конструкторы);
- приобретены аппаратно-программные комплексы для выявления участников наркосайтов и столько же единиц нового автотранспорта;
- Министерству юстиции и Пограничной службе КНБ выделено допфинансирование на повышение оперативности производства судебной экспертизы "синтетики" - не более 3 суток, а также укрепление границ Казахстана.
Напомним, в октябре 2023 года КНБ сообщил, что в результате ряда спецопераций, проведенных силовиками РК совместно с компетентными органами Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана, ликвидировано шесть каналов международного наркотрафика.
В конце ноября под Алматы ликвидирована крупная нарколаборатория. В МВД сообщили, что с начала года в Казахстане задержано 34 несовершеннолетних за участие в наркопреступлениях.