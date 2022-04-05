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Наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Актюбинской области и ЗКО

04.04.2022, 19:38 20591
Наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Актюбинской области и ЗКО
Фото: пресс-служба премьер-минстра РК
НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - В правительстве рассмотрели сложившуюся паводковую ситуацию в стране и принимаемые меры по ее ликвидации, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам прохождения паводкового периода, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как доложил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, на сегодняшний день наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
С начала паводкового периода талыми водами в 8 населенных пунктах Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областей подтоплено 184 жилых и 72 дачных дома, 2 социальных объекта. 
 

Силами МЧС и местных исполнительных органов вода отведена из 184 домов в Западно-Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской и Карагандинской областях, 17 дачных домов в Актобе, а также из 2 социальных объектов. На контроле находятся подтопленные 57 дачных домов. На сегодня в регионах Казахстана эвакуировано 969 человек, из них 493 размещены в пунктах временной эвакуации, 476 - у родственников", - сказал Ильин. 

 
По словам главы МЧС, переливы произошли на одном участке дороги республиканского значения в Актюбинской области, 12 участках областного и местного значения, размыты 15 участков автодорог местного значения и разрушен один мост в Актюбинской области. 
 
В аварийно-спасательных работах задействовано свыше 2 тысяч человек, 500 единиц техники, водооткачивающие средства и плавсредства. 
 
Из-за осложнения паводковой ситуации в Западно-Казахстанскую область из Мангистауской и Атырауской областей направлены дополнительные спасательные подразделения МЧС в количестве 92 человек личного состава, 13 единиц техники, плавательные средства и мотопомпы.
 
По словам Ильина, сложившейся обстановке способствовало резкое потепление, что спровоцировало активное снеготаяние и приход талых вод с полей. Только за последнюю неделю площадь снегопокрытия в стране упала с 60 до 40%. Происходящие процессы в стране по изменению климата в последние годы кардинально влияют на паводковую ситуацию, так как наблюдаются случаи подтопления населенных пунктов, в которых подтопления не наблюдались последние 50 лет и более.
 
Основными причинами выдачи предупреждений о неготовности к паводковому периоду явились несвоевременный вывоз снега, недостаточная очистка водопропускных сооружений, дренажных или арычных систем, неготовность запасов инертных материалов. 
 
По итогам совещания премьер-министр РК резюмировал, что сложившаяся паводковая ситуация в регионах произошла из-за несвоевременного вывоза акиматами снега, недостаточной очистки каналов и арыков, слабого финансирования превентивных противопаводковых мер. 
 
Акимам Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской и Карагандинской областей необходимо обеспечить соответствующие условия эвакуированным гражданам, провести оперативную откачку талых вод, восстановление подтопленных домов и инфраструктуры. 
 
В ближайшие дни предполагается повышение температуры воздуха, что может еще больше осложнить ситуацию в ряде регионов. В этой связи Алихан Смаилов поручил организовать постоянный мониторинг и контроль за паводком, оперативное реагирование на складывающуюся ситуацию. 
 
Министерству экологии совместно с акиматами регионов необходимо обеспечить постоянный контроль за состоянием и наполнением водохранилищ, а также за ледовыми явлениями на паводкоопасных реках. При необходимости принять меры по заблаговременному и безопасному опорожнению водохранилищ. 
 
МЧС совместно с Министерством информации активизировать работу по информированию населения о правилах поведения при угрозе и подтоплении населенных пунктов, эвакуации из опасных зон. 
 
Алихан Смаилов также поручил акимам регионов взять на личный строгий контроль вопрос прохождения паводков, максимально принять меры по реализации дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021 - 2023 годы, чтобы в следующем году существенно снизить риски подтоплений.
 
Напомним, 1 апреля министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин сообщил премьер-министру РК, что в Казахстане 227 населенных пунктов находятся в зоне риска подтопления.
 
На 3 апреля в Казахстане талыми водами было подтоплено 85 жилых и 15 дачных домов, 2 социальных объекта в 6 населенных пунктах. При этом отведена вода из 43 домов в Павлодарской и Актюбинской областях.
 

новости по теме

Саткалиев доложил президенту о результатах деятельности фонда "Самрук-Казына"

05.04.2022, 19:47 6
Саткалиев доложил президенту о результатах деятельности фонда "Самрук-Казына"
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя правления АО "Самрук-Казына" Алмасадама Саткалиева о результатах деятельности фонда "Самрук-Казына" за три месяца 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Алмасадам Саткалиев доложил президенту о производственных, финансовых показателях Фонда и прогнозах на текущий год. Согласно предоставленной информации Фонд достиг запланированных показателей на данный момент, ожидается, что такая динамика сохранится и в текущем году, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Председатель правления также сообщил главе государства о ходе реализации приоритетных проектов фонда и возможном расширении их перечня.
 
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся деятельности АО "Самрук-Казына".
 

Аким Талгара покинул пост

05.04.2022, 19:36 616
Аким Талгара покинул пост
Фото: gov.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 5 АПРЕЛЯ - Кайрат Исабаев написал заявление об освобождении от занимаемой должности акима Талгара по собственному желанию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Исабаев ссылается на состояние здоровья, сообщает talgarnewskz.
 
Заявление уже поступило на имя председателя территориальной избирательной комиссии Талгарского района.
 

Постановление о прекращении полномочий выйдет завтра", - прокомментировал председатель комиссии Мухит Дюсебаев.

 

Токаев поручил Акчулакову разобраться с участившимися авариями на теплоэнергетических объектах

05.04.2022, 19:05 271
Токаев поручил Акчулакову разобраться с участившимися авариями на теплоэнергетических объектах
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра энергетики Болата Акчулакова об основных показателях развития топливно-энергетического комплекса страны и мерах, принятых в связи со сложившейся ситуацией на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр доложил президенту о ходе доработки комплексного плана развития газовой отрасли. Данный план предусматривает совершенствование ценообразования на сжиженный газ с учетом сдерживания цен для социально незащищенных слоев населения, увеличение ресурсной базы, дальнейшую газификацию регионов, модернизацию и расширение газотранспортной системы Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Касым-Жомарт Токаев поручил министру энергетики разобраться с участившимися авариями на теплоэнергетических объектах в стране, в частности, с ситуацией на петропавловской ТЭЦ-2.
 

В РК началось комплексное межведомственное учение "Батыл Тойтарыс - 2022"

05.04.2022, 18:45 961
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В рамках выполнения поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости, а также усилению межведомственной координации, в стране проводится учение "Батыл Тойтарыс - 2022", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение "Батыл Тойтарыс - 2022" пройдет на территории Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областей, а также Алматы и Шымкент, сообщает пресс-служба Минобороны.
 
В мероприятиях задействованы соединения и части Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, центральные государственные и местные исполнительные органы.
 
На начальном этапе учения будут отработаны вопросы взаимодействия при усилении охраны государственной границы, обеспечении общественной безопасности, проведении антитеррористической операции, в условиях нарастания военных угроз.
 
Учение "Батыл Тойтарыс - 2022" продлится до 16 апреля.
 
Напомним, в Вооруженных силах Казахстана по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева продолжается контрольная проверка войск. В рамках контрольной проверки подразделения Вооруженных сил совершают марш на боевой технике.
 

Назначен аким Жанаозена

05.04.2022, 18:42 686
Назначен аким Жанаозена
Фото: Акимат Мангистауской области
МАНГИСТАУ. 5 АПРЕЛЯ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам Жанаозенского городского маслихата кандидатуру нового акима, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вместо Максата Ибагарова, перешедшего на другую работу, новым кандидатом, согласованным с администрацией президента РК, стал Айбек Косуаков", - сообщили в областном акимате. 

 
Айбек Косуаков окончил Каспийский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин" и Университет транспорта и права им. Кунаева по специальности "Экономист".
 
Трудовую деятельность начал в 1997 году оператором в компании" Каражанбасмунай". 

В 2001-2004 годах занимался частным предпринимательством. 

В 2004-2006 годах был исполнительным директором АО "Жазык". 

С 2007 по 2020 годы работал председателем правления компании "Таушык ауыл шаруашылыгы".
 
С января 2020 года по настоящее время занимал должность акима Тупкараганского района Мангистауской области.
 

Главы Казахстана и Узбекистана обсудили расширение региональной кооперации

05.04.2022, 15:18 3321
Главы Казахстана и Узбекистана обсудили расширение региональной кооперации
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Президенты обсудили перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и расширения региональной кооперации. Особое внимание главы государств уделили активизации сотрудничества в торгово-экономической и других сферах, представляющих взаимный интерес", - сообщила пресс-служба Акорды

 
Отмечается, что собеседники обменялись мнениями по вопросам эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита узбекского лидера в Казахстан в декабре прошлого года.
 
В завершение Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.
 
По информации пресс-службы, телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.
 

Назначен зампред Агентства по стратегическому планированию РК

05.04.2022, 12:12 6126
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Распоряжением главы государства Олжас Тулеуов назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, сообщает Акорда
 
Олжас Тулеуов ранее занимал должность советника председателя Национального банка. Кроме того, он находился на посту вице-президента АО "Центр развития трудовых ресурсов" при Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
 

Дильманов освобожден от должности зампредседателя КНБ

05.04.2022, 12:06 6731
Дильманов освобожден от должности зампредседателя КНБ
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Дархана Дильманова от поста заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Распоряжением главы государства Дархан Дильманов освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора Пограничной службы, информирует Акорда.
 

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