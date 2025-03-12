Наличие инфраструктуры для лиц с инвалидностью проверяют в Казахстане

С начала года социнспекторы провели более 80 проверок и выписали 44 штрафа на сумму порядка 11,4 млн тенге

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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Социнспекторы с начала года провели более 80 проверок в целях защиты прав социально уязвимых категорий населения, - Социнспекторы с начала года провели более 80 проверок в целях защиты прав социально уязвимых категорий населения, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.





За два месяца 2025 года социнспекторами проведено 87 проверок, из которых 62 - внеплановые, 5 - в рамках профилактического контроля, 20 - по требованию прокуратуры. По итогам проверок выдано 34 предписания об устранении выявленных нарушений, наложено 44 штрафа на сумму порядка 11,4 млн тенге", - рассказали в Минтруда.





Проверки прошли в больницах, поликлиниках, детсадах, учебных и государственных учреждениях, на авто- и железнодорожных вокзалах, в автопарках, магазинах, ресторанах и аэропортах. Под мониторинг попал даже 1 акимат.





К примеру, в Костанайской области за отсутствие надлежащей инфраструктуры оштрафовали магазин.





В то же время инспекторы отмечают положительные изменения в адаптации социальной инфраструктуры для ЛСИ во всех регионах. Это подтверждают и люди с особыми потребностями.





В частности, в Караганде все больше зданий оборудуют пандусами и адаптированными входами. К примеру, физкультурно-оздоровительный комплекс имени Геннадия Головкина полностью оборудован для лиц с инвалидностью, что дает им возможность заниматься спортом.





Безусловно, есть еще над чем работать, но положительные изменения уже ощутимы, и хочется верить, что в будущем доступная среда станет нормой для всех", - отметил житель Караганды Сергей Харченко.





Ранее сообщалось, что с начала года в Казахстане через портал соцуслуг свыше выполнено 127 тысяч заказов казахстанцев с инвалидностью.

Читать: https://www.kt.kz/rus/society/svyshe_127_tysyach_zakazov_kazahstantsev_s_invalidnostyu_1377975113.html