11.03.2025, 11:05 56706
Наличие инфраструктуры для лиц с инвалидностью проверяют в Казахстане
Фото: Pexels.com
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Социнспекторы с начала года провели более 80 проверок в целях защиты прав социально уязвимых категорий населения, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.
За два месяца 2025 года социнспекторами проведено 87 проверок, из которых 62 - внеплановые, 5 - в рамках профилактического контроля, 20 - по требованию прокуратуры. По итогам проверок выдано 34 предписания об устранении выявленных нарушений, наложено 44 штрафа на сумму порядка 11,4 млн тенге", - рассказали в Минтруда.
Проверки прошли в больницах, поликлиниках, детсадах, учебных и государственных учреждениях, на авто- и железнодорожных вокзалах, в автопарках, магазинах, ресторанах и аэропортах. Под мониторинг попал даже 1 акимат.
К примеру, в Костанайской области за отсутствие надлежащей инфраструктуры оштрафовали магазин.
В то же время инспекторы отмечают положительные изменения в адаптации социальной инфраструктуры для ЛСИ во всех регионах. Это подтверждают и люди с особыми потребностями.
В частности, в Караганде все больше зданий оборудуют пандусами и адаптированными входами. К примеру, физкультурно-оздоровительный комплекс имени Геннадия Головкина полностью оборудован для лиц с инвалидностью, что дает им возможность заниматься спортом.
Безусловно, есть еще над чем работать, но положительные изменения уже ощутимы, и хочется верить, что в будущем доступная среда станет нормой для всех", - отметил житель Караганды Сергей Харченко.
Ранее сообщалось, что с начала года в Казахстане через портал соцуслуг свыше выполнено 127 тысяч заказов казахстанцев с инвалидностью.
Читать: https://www.kt.kz/rus/society/svyshe_127_tysyach_zakazov_kazahstantsev_s_invalidnostyu_1377975113.html
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12.03.2025, 20:48 726
В Минэнерго РК сделали заявление после публикаций ряда иностранных СМИ
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК в ответ на публикации ряда иностранных СМИ заявило о полной приверженности соглашению ОПЕК+.
Ведомство продолжает целенаправленную работу по выполнению обязательств, включая компенсацию объемов, добытых сверх установленных квот.
При этом, текущее превышение квот в феврале обусловлено технологическими процессами в рамках проекта будущего расширения (ПБР) на Тенгизском месторождении. Данный проект носит долгосрочный характер и направлен на обеспечение стабильных поставок энергоресурсов, а также на выполнение наших среднесрочных обязательств", - говорится в сообщении Минэнерго.
Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев провел переговоры с крупнейшими акционерами и недропользователями страны. В ходе обсуждений был подтвержден график выполнения обязательств по соглашению ОПЕК+, а также согласованы меры по компенсации объемов, добытых сверх установленных квот.
Республика Казахстан приняла необходимые меры для компенсации временного увеличения добычи. В ближайшей перспективе объемы будут скорректированы таким образом, чтобы полностью соответствовать установленным лимитам. Необходимо также учитывать, что на долю Казахстана приходится всего 1,5% от мировой добычи нефти, а в рамках ОПЕК+ - около 3%. Эти показатели демонстрируют, что Казахстан не оказывает критического влияния на глобальный баланс спроса и предложения, однако, несмотря на это, наша страна остается надежным партнером и выполняет взятые обязательства", - сообщили в ведомстве.
В Минэнерго подчеркнули, что Казахстан неизменно поддерживает стабильность мирового нефтяного рынка и полностью привержен соглашениям ОПЕК+.
Мы продолжаем тесное сотрудничество с партнерами и готовы к дальнейшему выполнению согласованных решений. Любые дальнейшие планы по развитию нефтедобывающей отрасли Казахстана, будут реализованы исключительно в строгом соответствии с международными обязательствами страны и с учетом ситуации на мировом рынке", - добавили в МЭ.
Ранее вице-министр энергетики Алибек Жамауов заявил, что в марте Казахстан намерен сократить добычу нефти в рамках обязательств ОПЕК+.
12.03.2025, 20:29 1716
"Казахтелеком" подписал меморандумы с China Telecom, China Unicom и PCCW
Документы предусматривают создание международного телеком-хаба на территории Казахстана
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На крупнейшей технологической конференции Mobile World Congress в Барселоне "Казахтелеком" заключил соглашения о сотрудничестве с ведущими телекоммуникационными компаниями - China Telecom, China Unicom и PCCW.
Документы предусматривают создание международного телеком-хаба на территории Казахстана, что позволит стране усилить позиции на глобальном цифровом рынке, привлечь зарубежные инвестиции и развивать отрасль без дополнительной нагрузки на госбюджет.
Подписание меморандумов стало логичным продолжением стратегической работы "Казахтелекома" по наращиванию транзитного потенциала и развитию маршрутов интернет-трафика между Европой и Азией.
Напомним, с 3 по 6 марта в Барселоне прошел Mobile World Congress (MWC) 2025 - крупнейшее событие в мире технологий и связи. В этом году главными темами стали генеративный искусственный интеллект, умные города, IoT, 5G, кибербезопасность и eSIM. Конгресс собрал лидеров индустрии, инвесторов и инновационные стартапы со всего мира.
12.03.2025, 19:42 1296
Казахстан и Сьерра-Леоне договорились об отмене виз
Представители обеих стран смогут находиться на территории друг друга без визы до 30 дней в течение 180-дневного периода
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан утвердил соглашение с Сьерра-Леоне, согласно которому владельцы дипломатических и служебных паспортов освобождаются от визовых требований.
Документ был подписан в Нью-Йорке 26 сентября 2024 года, а постановление вступает в силу со дня подписания. Теперь представители обеих стран смогут свободно въезжать, следовать транзитом и находиться на территории друг друга без визы до 30 дней в течение 180-дневного периода.
Соглашение также распространяется на дипломатов, консульских сотрудников и их семьи, позволяя им пребывать в стране в течение всего срока аккредитации. При этом дипломатический или служебный паспорт должен оставаться действительным минимум шесть месяцев с момента въезда.
12.03.2025, 18:27 8221
Новые механизмы соцподдержки нуждающихся граждан рассмотрели в правительстве
Рассмотрен переход от категориального принципа оказания соцпомощи к критериям реальной нуждаемости
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве обсудили совершенствование системы социальной поддержки населения, сообщает пресс-служба кабмина.
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова представила новые подходы, основанные на цифровых решениях, что позволит исключить дублирование мер поддержки и повысить эффективность распределения социальных благ согласно принципу "социальной справедливости", - говорится в сообщении.
По состоянию на март в Казахстане более 4 млн получают различные виды соцподдержки, включая адресную помощь, выплаты многодетным семьям, пособия по инвалидности, дородовые и послеродовые выплаты, поддержку малоимущих и др.
При этом анализ данных Цифровой карты семьи демонстрирует, что только 564 тыс. граждан относятся к категориям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. В этой связи рассмотрен механизм, нацеленный на переход от категориального принципа оказания соцпомощи к критериям реальной нуждаемости", - пояснили в правительстве.
В правительстве также намерены решить проблему региональных диспропорций в охвате нуждающихся граждан. В частности, озвучены идеи по унификации видов и количества выплат вне зависимости от регионов и городов.
Глава правительства Олжас Бектенов подчеркнул, что приоритетом данной работы является переход граждан из категории нуждающихся в категорию с удовлетворительным уровнем жизни.
Он поручил Министерству труда и соцзащиты населения и Министерству цифрового развития в ближайшее время завершить работу по детальному анализу благосостояния для оценки уровня нуждаемости. Отдельную работу поручено провести по гражданам, которые не отражены в системе нуждающихся.
12.03.2025, 17:56 10706
Подготовка к параду в честь юбилея Победы: в Минобороны предупредили о переброске военной техники
Фото: МО РК
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, с 13 марта планируется переброска личного состава и передвижение военной техники как железнодорожным транспортом, так и своим ходом, сообщает Министерство обороны РК.
На отдельных участках дорог в некоторых регионах страны могут быть временные ограничения дорожного движения. Также с 22 апреля по 7 мая 2025 года в городе Астане будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации. В связи с этим возможны изменения в расписании авиарейсов. Мы рекомендуем гражданам заранее уточнять информацию о рейсах", - предупредили в военном ведомстве.
Казахстанцев просят с пониманием отнестись к введенным ограничениям, воздерживаться от распространения недостоверной информации и обращаться только к официальным источникам.
Напомним, военный парад, посвященный 80-летию Победы, пройдет 7 мая в Астане.
12.03.2025, 17:04 13491
Заявление таксопарков по поводу повышения НДС прокомментировали в Миннацэкономики
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики прокомментировало заявление таксопарков о влиянии бюджетно-налоговой реформы на их деятельность.
В ведомстве напомнили, что в новом пакете поправок к проекту Налогового кодекса, представленном на рассмотрение в мажилис 20 февраля 2025 года, для самих таксистов предусмотрен льготный режим налогообложения.
Этот режим будет применяться без уплаты налогов: НДС и другие налоги не возникают, ставка ИПН обнулена. Они будут уплачивать единый платеж в 4%, который включает только пенсионные взносы, соцотчисления и медстрахование. Можно пользоваться этим режимом без регистрации ИП. Поэтому для самих таксистов нагрузка не увеличится", - подчеркнули в министерстве.
Кроме того, таксисты могут работать напрямую с оператором интернет-платформы ("Яндекс" и т.д.) без посредничества таксопарков.
В ведомстве также отметили, что, по данным КГД, по итогам 2024 года по виду деятельности "такси", в том числе по предоставлению в аренду, порядка 15 тыс. налогоплательщиков применяют режим упрощенной декларации, из них только 924 лица превышают порог 15 млн тенге.
То есть снижение порога с обязательством по уплате НДС коснется только 6% из них. Это те крупные таксопарки, которые должны платить НДС", - пояснили в МНЭ.
Что касается оператора интернет-платформы, то он является плательщиком НДС, напомнили в министерстве, отметив, что цены на рынке услуг такси формируются на основе рыночных отношений, в зависимости от конкуренции, спроса и предложений.
Ранее глава Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Сакен Карин в ходе круглого стола в мажилисе заявил, что повышение ставки НДС приведет к сокращению субъектов предпринимательства и росту цен.
Напомним, в правительстве РК предложили увеличить действующую ставку НДС и снизить порог для постановки на учет по данному налогу. Однако президент Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС была завышена, и поручил кабмину дополнительно проработать вопрос по ставке.
20 февраля стало известно, что предложение об увеличении ставки НДС до 16% было внесено в парламент.
Участники финансового сектора ожидают ускорения инфляции на фоне налоговых реформ.
12.03.2025, 15:47 20021
В МВД прокомментировали действия полицейских во время захвата заложницы в аэропорту Алматы
Фото: Кадр из видео
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента вице-министра внутренних дел РК Санжара Адилова попросили прокомментировать действия полицейских во время захвата заложницы в аэропорту Алматы, передает корреспондент агентства.
Сотрудники полиции находились на месте происшествия, ситуация была очень опасная - это многолюдный стратегический объект. Подозреваемый прямо заявил, что он произведет взрыв. Никаких фактов того, что "они прятались за спинами", - это полная дезинформация. Полицейские находились на месте, исполняли свои служебные обязанности", - заявил вице-министр.
Он отметил, что проводится служебное расследование.
Напомним, 7 марта неадекватный мужчина напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили его предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом.
Через 7 минут злоумышленника обезвредили благодаря провожающему, который выхватил из рук агрессора нож. 67-летний дебошир задержан, возбуждено уголовное дело. Обезвредившего дебошира мужчину наградили медалью. Позже стало известно, что напавший на сотрудницу аэропорта в прошлом году ударил в автобусе девушку за громкий разговор по телефону.
В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что три уголовных дела возбуждено после нападения на сотрудницу аэропорта Алматы.
12.03.2025, 11:44 42141
Взносы в систему ОСМС пересмотрят в мажилисе
Фото: ФОМС
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента приняли в работу законопроект по вопросам обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент агентства.
Проект закона предусматривает формирование единого пакета медицинской помощи к 2028 году и сокращение ГОБМП в два раза. Для работодателей и работников предлагается увеличить верхний предел дохода для уплаты взносов в систему ОСМС с 10-кратного до 50-кратного размера МЗП", - выступил депутат нижней палаты Асхат Аймагамбетов.
При этом, согласно документу, уплата взносов ОСМС за безработных и лиц, относящихся к кризисному и экстренному уровням социального благополучия, будет осуществляться за счет средств местного бюджета.
Ранее сообщалось, что почти половина населения Казахстана неудовлетворена качеством медуслуг. В ФСМС выявили многомиллиардные нарушения.
Напомним, Минздрав планирует с 2026 года повысить верхний предел исчисления взносов в систему ОСМС в 5 раз.
Ранее ведомство уже выступало с подобным предложением, однако предложенный законопроект по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования. На расширенном заседании правительства в начале года глава государства поручил проработать законопроект по совершенствованию системы ОСМС до конца текущей сессии.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
Ранее в самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
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