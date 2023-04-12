О множественных нарушениях при проведении негласных следственных действий рассказали в ГенпрокуратуреО множественных нарушениях при проведении негласных следственных действий рассказали в Генпрокуратуре
11.04.2023, 16:55 29556
Нарушения по госзакупкам более чем на 17 млрд тенге выявили в Абайской области
Фото: Depositphotos
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Семей. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Нарушения по 304 госзакупкам на сумму 17,6 млрд тенге выявила в этом году прокуратура области Абай, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В текущем году выявлены нарушения по 304 госзакупкам на 17,6 млрд тенге. При этом предотвращено 55 незаконных закупок на сумму свыше 12,7 млрд тенге. К административной ответственности привлечено 10 лиц, в том числе 1 аким города районного звена, к дисциплинарной - 27 лиц, в том числе 2 акима поселков и 2 руководителя районных отделов", - отметили в ведомстве.
В прокуратуре подчеркнули, что наиболее частые нарушения связаны с ненадлежащим способом проведения закупок, их объявлением без проектно-сметной документации, когда она обязательна, предъявлением завышенных требований, исключающих конкурентную среду.
Также выявлены факты неэффективного бюджетного планирования.
К примеру, при объявлении конкурса на средний ремонт дорог на 440 млн тенге в техспецификации отражен участок дороги, по которому уже запланирован ремонт АО "НК "ҚазАвтоЖол". По акту прокуратуры конкурс отменен, выделенные 294 млн тенге планируется перераспределить на другой, нуждающийся в ремонте участок дороги", - рассказали в прокуратуре.
В другом случае запланирован ремонт уличного освещения, где оно фактически отсутствует и требуется его устройство.
Данный конкурс отменен на стадии объявления, виновные лица привлечены к ответственности", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Алматы и Туркестанской области отменены госзакупки в общей сложности на 24 млрд тенге.
В ЗКО не завершена четверть объектов по госзакупкам. 56 подрядчиков без уважительных причин не завершили в срок 50 объектов на 15 миллиардов тенге.
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11.04.2023, 20:30 20836
В Казахстане разрабатывают дорожную карту по противодействию кредитному мошенничеству
Мероприятия дорожной карты направлены на создание правовых условий для превентивных мер противодействия мошенничеству на рынке кредитных и банковских онлайн-услуг
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 11 апреля, на совещании под председательством заместителя премьер-министра - министра финансов РК Ерулана Жамаубаева с участием представителей Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и других заинтересованных государственных органов рассмотрен проект дорожной карты по противодействию кредитному мошенничеству, сообщает пресс-служба главы правительства.
Мероприятия дорожной карты направлены на создание правовых условий для превентивных мер противодействия мошенничеству на рынке кредитных и банковских онлайн-услуг.
Большинство мероприятий дорожной карты требуют правового регулирования. Ответственными государственными органами будут разработаны необходимые поправки в законодательные акты и отраслевые нормативно-правовые акты.
По итогам совещания Жамаубаев поручил Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Нацбанком доработать проект дорожной карты.
10 апреля Национальный банк Казахстана предупредил об участившихся случаях мошеннических действий, связанных с международными переводами.
6 апреля Beeline, Eurasian Bank, Forte Bank, Halyk Bank, Home Credit Bank, Jusan Bank, Kaspi Bank, Kcell, Nurbank, Tele2/Altel, "Банк ЦентрКредит", "Банк VTB (Казахстан)" сделали совместное обращение, где предупредили клиентов о новом виде финансового мошенничества.
АО "Казахстанская фондовая биржи" (KASE) в связи с участившимися случаями неправомерных действий отдельных нелицензированных лиц, связанных с инвестиционной деятельностью, призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников.
Интернет-мошенник из колонии обманул казахстанцев на 25 млн тенге. Мошеннические действия он совершал посредством использования мобильных телефонов и различных сим-карт сотовых операторов.
11.04.2023, 19:32 23276
В Минобороны Казахстана заявили об исчезновении дедовщины
Фото: кадр из видео Минобороны РК
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Этой весной в Министерстве обороны рассчитывают призвать в армию 18 тысяч новобранцев и вновь заявляют, что дедовщины в войсках больше нет. С этим категорически не согласны в Комитете солдатских матерей, сообщает КТК.
В 2022 году процент годных к воинской службе составил почти 80%. Основными причинами, по которым призывники попали в оставшиеся 20%, стали плоскостопие, близорукость и дефицит массы тела.
В Министерстве обороны заявляют, что само понятие дедовщины уже не актуально в принципе. Психологическое здоровье и стрессоустойчивость проверяют как перед началом службы, так и во время ее несения.
В рамках искоренения данных фактов нами принято решение изолировать эти призывы друг от друга. Старший не сталкивается с младшим, младший - со старшим. Понятие дедовщины можно исключить", - заявил заместитель начальника департамента Генерального штаба ВС РК Руслан Омаров.
В союзе матерей отметили, что, может, само понятие дедовщины и неактуально, но вот проблем меньше не стало.
В нынешних условиях в армию никого отпускать нельзя. После того как мы отдадим своего ребенка, мы не знаем, будут ли его там бить, совершат ли сексуальное насилие, может, будут требовать денег. Из-за этого некоторые дети могут покончить жизнь самоубийством. Считаю, что в армию нельзя отпускать, пока там не наведут порядок и не установят законность", - заявила руководитель центра поддержки многодетных семей "Шанырак" Ляззат Кожахметова.
С этого года в Министерстве обороны создали единую базу молодых людей, которые очно учатся в вузах и колледжах страны. Отсрочка для них теперь будет автоматической. В Минобороны заявляют, что в военкоматах больше не будет очередей, хотя, возможно, новые льготы для призывников снова к ним приведут, но уже из желающих добровольно пойти в армию.
Напомним, 10 апреля в военном суде Алматинского гарнизона вынесли приговор Айболату Аманжолову, обвиняемому в убийстве солдата-срочника Алибека Калбая.
10 марта в Национальной гвардии Казахстана провели круглый стол, на который пригласили представителей фирм - организаторов услуг питания, в связи с жалобами солдат на плохую и испорченную еду.
В конце февраля в Актобе жестоко избили солдата-срочника. 18-летнего призывника госпитализировали с открытым переломом челюсти и сотрясением головного мозга.
11.04.2023, 19:02 24366
Казахстанская молодежь стремится учиться в российских вузах
В РФ сейчас обучаются порядка 320 тысяч иностранных студентов, 68 тысяч из них являются гражданами Казахстана
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Москва. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Молодежь в Казахстане стремится учиться в российских вузах из-за отсутствия языкового барьера и высоких стандартов в системе образования РФ, сообщает РИА Новости.
Сфера образования является одной из важных тем и перспективных направлений в сотрудничестве между Казахстаном и Россией. Мы всегда уделяем большое внимание этому направлению. Как вам известно, очень много молодых людей из Казахстана хотят учиться в России, этому, конечно же, способствует отсутствие барьеров, поддержка. В принципе, в языковом плане нашей молодежи легко учиться здесь", - сказал вице-премьер, министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Глава МИД РК подчеркнул, что российские образовательные стандарты "очень высокие". Он также привел данные, согласно которым в РФ сейчас обучаются порядка 320 тысяч иностранных студентов, 68 тысяч из них являются гражданами Казахстана.
Это тоже говорит в подтверждение моих тезисов, что казахстанская молодежь стремится получить образование в российских вузах", - пояснил Нуртлеу.
Он напомнил об открытии филиалов Национального исследовательского ядерного университета МИФИ на базе КазНУ имени аль-Фараби в Алматы и Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина в Атырау.
Я думаю, это очень хорошее начало, которое найдет свое продолжение", - добавил министр.
Ранее президент Казахстана подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования Республики Казахстан в Российской Федерации и филиалов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации в Республике Казахстан".
В рамках реализации соглашения будет осуществляться получение двойной лицензии при открытии филиалов. Отмечается, что обучение может вестись на государственных языках двух стран с обязательным изучением языка и истории страны нахождения филиалов в рамках образовательных программ. Государственный контроль и аккредитация в филиалах будут осуществляться в соответствии с законодательством государств-сторон.
11.04.2023, 18:45 25026
Токаев и Баталов обсудили развитие предпринимательства в Казахстане
Фото: Акорда
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о совершенствовании подходов к развитию малого и среднего бизнеса, деятельности палаты по решению проблем отечественного предпринимательства, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи особое внимание было уделено ключевым направлениям развития предпринимательства в стране. Раимбек Баталов отметил важность разработки единой комплексной программы поддержки малого и среднего бизнеса. По его словам, в программе необходимо акцентировать внимание на развитии среднего бизнеса для стимулирования отечественных инвестиций.
Президент, заслушав отчет руководителя палаты, отметил важность учета позиции бизнеса в процессе принятия стратегических решений.
11.04.2023, 14:00 34166
Казахстану необходимо строительство АЭС - Саткалиев
Фото: pixabay.com
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстана Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства заявил, что Казахстану необходимо строительство атомной электростанции, передает корреспондент агентства.
Если мы говорим о необходимости снижения углеродного следа, обеспечении базовой электроэнергией на долгое время (…) Мы являемся номером один в мире по производству уранового концентрата, у нас развита урановая промышленность. Мы производим тепловыделяющие сборки, являемся экспортерами конечной продукции. С целью максимизации стоимости для РК, с целью замещения, в том числе угольной генерации, честно говоря, альтернативы нет", - заявил министр.
Он также сообщил, что были проведены предтендерные процедуры и компании направили необязывающие предложения. По его словам, сейчас рассматривается несколько заявок: французская компания, корейская компания. Также, заявил министр, есть предложения от китайских партнеров и российских партнеров.
Если говорить по опыту строительства и количеству в настоящий момент строящихся в мире блоков и эффективных станций, то именно по атомному острову есть определенное лидерство у компании Росатом. Если говорить про энергооборудование, то тут лидерами являются французские компании", - добавил он.
Ранее Саткалиев рассказал, почему АЭС планируют строить в Алматинской области.
Напомним, вопрос выбора района размещения атомной электростанции в Казахстане будет вынесен на общественные обсуждения. Оптимальным районом размещения АЭС рекомендован Жамбылский район Алматинской области.
Также в рамках строительства атомной электростанции в 2022 году составлен шорт-лист проверенных реакторных технологий поставщиков из таких стран, как Китай (CNNC), Россия (Росатом), Франция (EDF), Южная Корея (KHNP).
В текущем году будут проведены работы по выбору реакторной технологии. В феврале Россия заявила о готовности к сотрудничеству по строительству АЭС в Казахстане в любом комфортном для Астаны формате.
11.04.2023, 12:55 36436
На ремонт Экибастузской ТЭЦ собственник выделит 7,5 млрд - Минэнерго
Фото: ortcom.kz
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстана Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства рассказал, сколько средств будет направлено на ремонт Экибастузской ТЭЦ, передает корреспондент агентства.
По моей информации, 7,5 млрд тенге будут выделены собственниками данной станции для обеспечения текущего ремонта. Деньги, которые будут выделяться из бюджета, это будет уже капитальная модернизация, то есть вложения в актив. Они будут капитализированы, речь идет об увеличении стоимости актива. Практически это государственные инвестиции для обеспечения надежности теплоэнергоснабжения региона", - заявил он.
Ранее, в январе, ТОО "Экибастузтеплоэнерго" оштрафовали за нарушение правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, техники безопасности и др.
Напомним, произошедшая в ноябре прошлого года авария на теплосетях Экибастуза оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. В первые часы аварии было 70 прорывов на теплосетях, из них 15 - крупные. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.
На момент технологического нарушения без теплоснабжения осталось 149 многоэтажных жилых домов из 689, которые есть в городе, а также порядка 200 частных домов и 10 школ и детсадов. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
В течение зимы аварии на ТЭЦ не прекращались. Жители Экибастуза постоянно жаловались на холод в квартирах и требовали вновь ввести в городе режим ЧС. В ТОО "Экибастузтеплоэнерго" жителям пообещали списать 70% платы, начисленной за услуги теплоснабжения в феврале, в связи с несоблюдением температурного режима.
11.04.2023, 12:44 37861
Саткалиев прокомментировал забастовку рабочих из Жанаозена Дополнено
Работникам предложено трудоустроиться в новую компанию на неменьшие оклады, но многие сотрудники отказались и решили пикетировать здание Минэнерго
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Алмасадам Саткалиев разъяснил, что бастующие требуют отменить тендер, проведенный компанией "Озенмунайгаз".
Сегодня в дополнение вчера прибывшим сотрудникам приехали еще рабочие, и требования стали уже более ясными. Речь идет об отмене тендера, ранее проведенного компанией "Озенмунайгаз". То есть надо понимать, что приехали сотрудники частной нефтесервисной компании, которая проиграла тендер другой частной компании", - рассказал министр в кулуарах правительства.
При этом он отметил, что согласно анализу тендерных процедур, проведенному "Самрук-Казына", тендер был проведен в соответствии с действующими правилами. Компания выиграла правомерно, причем с меньшей ценой.
Для решения данного вопроса на местах организовали предварительные переговоры с представителями рабочих специальностей, и всем им было предложено трудоустроиться в новую компанию на оклады не меньше, то есть там достаточно большие оплаты. Тем не менее многие сотрудники отказались от данного предложения и решили пикетировать здание Минэнерго. Разговор будет, все люди, которые ответственны за эти процедуры, будут на переговорах присутствовать. Все, что зависит от Министерства энергетики в рамках наших компетенций, будет сделано", - проинформировал Саткалиев.
По поводу жалоб на отсутствие условий труда, смертность среди рабочих, глава Минэнерго ответил, что по каждому случаю проводятся расследования. В условиях проведения конкурса обязательно ставится условие по качеству оборудования, количеству спецтехники, по квалификации персонала.
Я думаю, что все-таки здесь идет манипулирование информацией. Люди будут обеспечены работой, им достаточно только доброй воли с этим согласиться. Что касается временной продолжительной работы - речь идет о трудоустройстве в компанию "Озенмунайгаз". Процедура трудоустройства полностью согласована с общественным советом города Жанаозена, она регламентирована, абсолютно прозрачна. Там есть порядок, очередность. Нарушать этот порядок "Озенмунайгаз" не может, тогда это будет нарушением их социальных обязательств перед населением. Мы с нашей стороны сделаем все, чтобы обеспечить стабильность", - заверил министр.
Он также отметил, что данный пикет является организованным, люди приехали со спальными мешками и палатками.
Явно, их целью было привлечение внимания, к себе в том числе. Тут речь идет именно об их доброй воли. По моему мнению, это акция для привлечения внимания, для создания ажиотажа. Путь может быть даже связан с препятствованием деятельности госоргана, когда наши сотрудники не могут зайти на работу", - высказал свое мнение Саткалиев.
Он отметил, что в случае необходимости он выйдет на переговоры к протестующим.
Если уровень решения этой проблемы будет уровнем министра или правительства, то соответствующий уровень диалога будет обеспечен. Я вижу необходимость продолжения диалога сотрудниками компетентных уполномоченных органов. Если потребуется мой выход, я, безусловно, выйду. Мы уже взяли на себя максимальную ответственность", - ответил министр журналистам.
Вместе с тем глава Минэнерго ответил на вопрос о планах урегулирования разности в окладах нефтяников в зависимости от региона.
Разница в зарплатах есть. В прошлом году достаточно большая работа была проделана правительством в части выравнивания данных уровней заработных плат. Причем мы говорим не только о сотрудниках нефтяных компаний. Профессионалам подняли зарплату от 25 до 40%. Есть нормативы и социальная ответственность бизнеса. Такая проблема есть, и ее надо решать", - прокомментировал он.
Напомним, приехавшие из Жанаозена утроили забастовку возле здания "КазМунайГаз" в Астане. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз". По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Дополнено, 11.04.2023, 15.53:
Информацию о предложении трудоустройства подтвердили в Минэнерго РК.
Бывшим работникам компании с 1 апреля 2023 года было предложено трудоустройство в другие компании (ТОО "Кезби" и компания "Ai-Bis") с сохранением заработных плат в среднем по 700 тыс тг., соцпакета и условий труда. Но экс-работники отказываются и хотят трудоустройства в штат АО "Озенмунайгаз", - говорится в официальном комментарии ведомства.
Министерство энергетики РК считает, что данный вопрос должен решаться в рамках правового поля с учетом трудового законодательства и правил закупок ФНБ АО "Самрук Казына".
11.04.2023, 12:30 27901
Токаеву доложили о принимаемых мерах по противодействию коррупции в Казахстане
Президент поручил особое внимание уделить выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных лиц
Фото: Акорда
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране, сообщает пресс-служба Акорды.
Подчеркивается, что за первый квартал этого года зарегистрировано свыше 500 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено более 400 лиц, в том числе 53 руководителя различного уровня.
По словам Асхата Жумагали, с 23 января запущен проект "Бизнеске жол", направленный на устранение административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства. Помощь в рамках проекта уже получили порядка 7 тысяч предпринимателей.
Главе государства также была представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений. В текущем году Антикоррупционной службой вынесено 769 рекомендаций и предложений по устранению коррупционных рисков.
Президент отметил исключительную важность устранения системных причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям. Он также поручил особое внимание уделить выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных лиц.
Ранее Токаев поручил новому главе Антикора выявлять высокопоставленных коррупционеров.
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