Названы микрорайоны, которые будут газифицированы первыми в Нур-Султане

Нур-Султан. 21 ноября. Kazakhstan Today - При газификации столицы установка счетчика и доведение газопровода до каждого дома будет вестись за счет столичного акимата, сообщил руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Нур-Султана Ернат Базил, передает Kazakhstan Today.

В столице одними из первых микрорайонов, в которые проведут газ , станут Коктал-1 и Коктал-2, а также ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Они будут подключены к магистральному газопроводу уже к следующему отопительному сезону - осенью 2020 года, отметил Базил в ходе брифинга на площадке пресс-центра правительства РК.

Он добавил, что жителям будет необходимо установить лишь печь в своем доме - установка счетчика и доведение газопровода до каждого дома будет осуществлено за счет столичного акимата.

Например, у нас по первой очереди - в микрорайонах Юго-Восток, Коктал - в проекте заложена полная газификация - подведение до каждого забора индивидуального дома. Плюс также в проекте у нас учтены счетчики", - сказал руководитель управления.

При этом он подчеркнул, что акимат планирует установить "умные" счетчики, то есть приборы, которые могут дистанционно передавать данные в газоснабжающие компании.

У нас учтены не обычные счетчики, которые на рынке стоят около 15 тыс. У нас предусмотрены счетчики с дистанционным съемом. Это, во-первых, оградит тех же жителей от назойливых, условно говоря, контролеров. Там будет уже дистанционный съем в этих счетчиках", - пояснил Базил.

Приборы будут выдаваться каждому потребителю безвозмездно. Единственное условие - потребитель несет ответственность за их сохранность. В акимате пришли к решению устанавливать счетчики газа в теплом помещении, непосредственно возле печей.

У нас в первоначальном проекте была предусмотрена установка антивандального ящика перед каждым забором индивидуального дома с установкой счетчика. Но на последнем совещании в связи с климатическими условиями было принято решение, что счетчики будут устанавливать внутри дома. Мы встречались с несколькими поставщиками - итальянскими, российскими, германскими. Никакой поставщик ниже 25 градусов гарантию на погрешности этого счетчика не дает", - пояснил спикер.

Проектом предусмотрено, что акимат проводит газопровод до забора каждого индивидуального дома, который имеет акт ввода в эксплуатацию и зарегистрирован в органах юстиции. Остальные работы по проведению газопровода от забора до дома, опломбировке и подключению дома к газопроводу осуществляет сам потребитель.

Бюджетные средства мы не можем использовать в частном секторе. Мы доводим газ до территории частного владения - по территории, которая относится к нашим коридорам. А по территории частного сектора мы бюджетные средства тратить не можем. Там уже идут затраты самого домовладельца", - уточнил глава управления.

По его словам, расходы потребителей на данные виды работ будут варьироваться в среднем от 30 тыс. до 60 тыс. тенге.

Дальше уже зависит от протяженности. Каждый дом индивидуальный, может, метр от забора до дома, три метра, пять метров - вот эту протяженность он только сам монтирует, нанимает специализированную организацию, которая имеет аттестат. Все эти процедуры варьируются от стоимости работ. Например, в среднем по Алматы - от 30-35 тыс. до 60 тыс. могут доходить. Если печь комбинированная, работает на жидком и на сжиженном газе, проблем нет, ничего не меняется, просто подключается. Если печь на угле, то придется ее менять. Это уже прямые затраты самого потребителя", - заключил Базил.

Между тем вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков рассказал на брифинге о цене на газ в рамках первого этапа газификации Нур-Султана. По его словам, конечная цена для потребителя в столице складывается из трех основных факторов. Первый - это закупочная цена у недропользователя, по которой планируется закупать газ у западных месторождений. Цена будет регулироваться Министерством энергетики совместно с Комитетом регулирования естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

Вторая часть - транспортировка газа. Газ будет транспортироваться через трубопровод Бейнеу - Бозой - Шымкент. Там у нас тариф определен, и далее пойдет вверх по новому газопроводу. Третий фактор, влияющий на цену, это затраты на газораспределительные сети. Они финансируются из бюджета. Поэтому влияние будет минимальное. Единственное, будет тариф на обслуживание сетей. Основной фактор, который будет влиять на цену - тариф на новый газопровод, на который потрачено 267 млрд тенге", - сказал вице-министр энергетики.

Журебекова добавил, что после введения в эксплуатацию строительная организация передает газопровод в управление "Интергаз Центральная Азия", который является дочерней структурой национального оператора АО "КазТрансГаз" для дальнейшей эксплуатации.

После этого компания будет защищать тариф в Министерстве национальной экономики. После того как тариф будет утвержден, будет определена оптовая цена в столице, и с ее учетом будет определена розничная цена для потребителя. Хотел бы проинформировать, что мы не собираемся ждать, когда газопровод будет введен в эксплуатацию. 13 ноября прошло совещание под председательством премьер-министра РК. Рабочая группа создана, до конца месяца будут представлены варианты по цене на газ", - сказал он.

Спикер пояснил, что стоимость будет не дешевле угля, но при этом газ в столице и других областях будет дешевле, чем другие альтернативные источники энергии, такие как дизель или мазут.

У нас нет посредников, цена закупается у недропользователей национальным оператором АО "КазТрансГаз" и доводится до населения. Уже сегодня мы принимаем меры для того, чтобы выработать данную цену до потребителя. На сегодня у нас есть много рабочих вариантов по цене. Единственное - будет выбран вариант с наименьшей ценой, в этом и есть наша цель - сделать цену доступной и наименьшей для населения", - цитирует вице-министра энергетики primeminister.kz .

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