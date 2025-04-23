22.04.2025, 11:17 83921
Несколько водохранилищ сдадут в эксплуатацию до конца года в Казахстане
Фото: Минводы РК
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Водохранилища общим объемом 180 млн кубометров планируется сдать в эксплуатацию до конца года, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Строительство новых и реконструкция существующих водохранилищ позволит эффективнее противодействовать паводкам и собирать больше талой воды для дальнейшего использования в сельском хозяйстве и промышленности", - подчеркнули в Минводы.
В настоящий момент в Туркестанской области строятся водохранилища "Байдибек-ата" и "Каракуыс", в Алматинской области - Кызылжарское водохранилище.
В Акмолинской области строится накопитель на реке Жабай, а в рамках дноуглубительных работ русла реки Чаглинка планируется строительство трех небольших водохранилищ. В Жамбылской области планируется завершить строительство трех прудов "Андас".
Продолжается реконструкция Ынталинского водохранилища в Жамбылской области, Кировского водохранилища в Западно-Казахстанской области и Капшагайского водохранилища в Туркестанской области.
Согласно Концепции развития системы управления водными ресурсами, до конца 2030 года в Казахстане планируется построить 42 новых и реконструировать 37 действующих водохранилищ. Это обеспечит устойчивое водоснабжение сельского хозяйства, снизит угрозу подтоплений и уменьшит зависимость от трансграничных вод. В северных регионах новые водохранилища помогут аккумулировать 1,5 млрд кубометров паводковых вод, предотвращая подтопление 216 населенных пунктов. На юге они позволят увеличить поливные площади на 295 тысяч гектаров", - уточнили в ведомстве.
На сегодня идет разработка проектно-сметной документации по строительству 6 и реконструкции 15 водохранилищ.
Кроме того, министерство активно привлекает инвесторов. Уже есть соглашение с Исламским банком развития, по которому в этом году планируется начать строительство 4 новых и реконструкцию 4 действующих водохранилищ. Второй этап сотрудничества с ИБР предусматривает строительство 11 и реконструкцию 13 водохранилищ", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Ранее сообщалось, что в области Абай построят шесть новых водохранилищ. Также до 2028 года в области полностью восстановят ирригационные системы. Также в Минводы пообещали определить к 2027 году водоохранные зоны и полосы на всех водных объектах страны.
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23.04.2025, 18:00 2816
Обращений от казахстанцев после землетрясения в Турции не поступало - МИД
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что обращений от граждан страны после землетрясения в Турции не поступало, передает корреспондент агентства.
На данный момент обращений от граждан Казахстана, находящихся в Турции, в генеральное консульство РК в Стамбуле не поступало. Министерство иностранных дел РК отслеживает развитие ситуации в координации с турецкими властями и дипломатическими представительствами Казахстана в Турции", - заверили в ведомстве.
По данным МИД, на консульском учете генконсульства РК в Стамбуле состоят 1137 граждан Республики Казахстан.
Призываем наших соотечественников сохранять спокойствие и осторожность, а также неукоснительно следовать рекомендациям местных властей", - добавил в министерстве.
Напомним, сегодня сильное землетрясение произошло в Стамбуле. Магнитуда составила 6,2 балла. После землетрясения в городе последовали афтершоки.
23.04.2025, 17:48 4281
Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии в связи с терактом в Пахалгаме
Президент Казахстана решительно осудил жестокий акт насилия
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Нарендре Моди в связи с чудовищным терактом в городе Пахалгаме на севере Индии, повлекшим гибель мирных жителей, сообщает пресс-служба главы государства.
Глава государства решительно осудил этот жестокий акт насилия и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.
Напомним, не менее 27 человек погибли и 12 получили ранения в результате нападения террористов в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал News18.
Кроме того, представители властей Джамму и Кашмир отметили, что обеспокоены этим нападением в связи с планируемым на начало июля массовым паломничеством в пещеры Амарнатх - одну из наиболее известных индуистских святынь, расположенную в Джамму и Кашмире. Ожидается, что в начинающемся 3 июля 38-дневном паломничестве примут участие десятки тысяч людей.
23.04.2025, 17:10 6671
С казахстанскими товаропроизводителями заключат договоры на 1,4 трлн тенге
Фото: primeminister.kz
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане количество заключенных договоров с отечественными производителями планируется увеличить с 1,1 трлн тенге в 2024 году до 1,4 трлн тенге в 2025 году, сообщает пресс-служба премьер - министра страны.
В ходе заседания совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" было уделено внимание проводимой работе по поддержке отечественных товаропроизводителей. В частности, порядком закупок фонда предусмотрены: первоочередный закуп товаров у ОТП, обязательства подрядных и субподрядных организаций по приобретению товаров у ОТП при выполнении работ и услуг, а также более 16 дополнительных мер поддержки.
Кроме того, по программе импортозамещения в прошлом году "Самрук-Қазына" заключил с казахстанскими предпринимателями офтейк-контракты на 191 млрд тенге - рост в 10 раз. Одной из мер поддержки бизнеса является электронный магазин skstore. kz. На платформе зарегистрировано более 13 тысяч представителей МСБ и 500 отечественных товаропроизводителей. По итогам 2024 года количество заказов составило 25 тысяч на сумму 14,6 млрд тенге, рост по сравнению с 2023 годом - в 7 раз", - проинформировали в пресс-службе.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил руководству "Самрук-Қазына" и профильным министерствам обеспечить своевременную реализацию проектов ввиду их мультипликативного эффекта на инфраструктуру, энергетику, транспортную логистику, промышленное и экономическое развитие Казахстана.
Ранее сообщалось, что реестр отечественных производителей создадут в Казахстане.
23.04.2025, 14:02 14596
Конго-крымская геморрагическая лихорадка: Минздрав призвал казахстанцев остерегаться клещей
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК обратилось к казахстанцам с просьбой соблюдать меры безопасности в связи с сезонным распространением конго-крымской геморрагической лихорадки, переносчиками которой являются клещи.
В связи с сезонным подъемом активности клещей, которые являются переносчиками опасных заболеваний, Министерство здравоохранения призывает население строго соблюдать меры предосторожности при нахождении на открытой местности и при уходе за домашними животными", - говорится в сообщении Минздрава.
Во избежание заражения следует:
• использовать отпугивающие аэрозольные репелленты и закрытую одежду;
• ежедневно осматривать кожу и одежду;
• избегать контакта с кровью животных без защиты;
• проводить противоклещевую обработку животных и скотопомещений, расположенных в природных очагах.
Вакцины против ККГЛ в настоящее время не существует. Учитывая, что при несвоевременно начатом лечении заболевание ККГЛ может закончиться смертельным исходом, при укусе клеща необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью", - пояснили в Минздраве.
Там напомнили, что удалять клещей самостоятельно не рекомендуется.
В целях профилактики укусов клещей санитарно-эпидемиологической службой в регионах созданы санитарные защитные зоны вокруг 149 неблагополучных по ККГЛ населенных пунктов. Противоклещевой обработкой охвачено 354 830 голов скота, в 155 населенных пунктах прошла дезинсекция скотопомещений", - проинформировали в Минздраве.
Для справки
Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) - опасное вирусное заболевание, которое передается преимущественно через укусы клещей, напомнили в ведомстве. Природные очаги ККГЛ имеются на территории Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и Шымкента. Там обитают иксодовые клещи, которые являются основными переносчиками ККГЛ, при этом клещи паразитируют на домашних и диких животных.
Наибольшее число пострадавших людей от укусов клещей регистрируется в мае-июне. Ежегодно фиксируется от 7 до 15 тысяч случаев.
В этом году в медицинские организации эндемичных областей с жалобами на укусы клещей обратилось 434 человека.
Напомним, в 2023 году в Казахстане три человека стали жертвами конго-крымской геморрагической лихорадки. Тогда скончались два жителя Кызылординской области и подросток в Туркестанской области. Подавляющее большинство заболевших были госпитализированы в тяжелом состоянии. 70 процентов из них несвоевременно обратились за медицинской помощью, несмотря на наличие клинических симптомов.
23.04.2025, 12:45 20061
Новый подход к обеспечению безопасности: дороги сужают в Казахстане
На суженном участке водитель автоматически снижает скорость и становится внимательнее
Фото: polisia.kz
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан сужают дороги для обеспечения безопасности на наиболее аварийно-опасных участках трасс, сообщает Polisia.kz.
В связи с участившимися фактами ДТП, особенно на трассах, МВД в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" провело анализ всех автодорог и определило наиболее аварийно-опасные участки. Именно на этих отрезках внедряется новый подход - метод сужения дороги", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что такой метод применяется в странах ОЭСР и США. Цель - не проверка, а исключительно профилактика.
На суженном участке водитель автоматически снижает скорость и становится внимательнее. Это делает проезд через опасную зону более безопасным. Полицейские проводят краткую профилактическую беседу, чтобы убедиться, что человек за рулем не устал и может продолжать путь. Кроме этого, для обеспечения порядка МВД активно применяет дроны и скрытое патрулирование", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Алматы участились ДТП с участием детей.
23.04.2025, 12:17 21166
Сельхозугодья и земли лесного фонда разрешат изымать под строительство водохранилищ
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, которые разрешают изымать сельхозугодья и земли лесного фонда под строительство водохранилищ, сообщает пресс-служба нижней палаты РК.
В целях строительства и функционирования водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, и защитных сооружений от селей, оползней и лавин поправками разрешается изъятие орошаемых сельхозугодий, земель опытных полей научно-исследовательских и учебных заведений сельскохозяйственного, биологического, ирригационно-мелиоративного, рыбохозяйственного профиля, а также лесного и водного фонда", - говорится в документе.
Также земли особо охраняемых природных территорий разрешат переводить под соцобъекты: лечебные и образовательные учреждения, действующие кладбища и инженерную инфраструктуру: канализационно-очистные сооружения, линии электропередачи, которые существовали до создания и расширения ООПТ.
Поправки допускают и перевод земель государственного лесного фонда в земли других категорий для строительства коммуникаций сетей инженерного и коммунального обеспечения.
Также законопроект разрешает сенокос на специально выделенных участках Алакольского государственного природного заповедника для нужд местного населения в порядке, установленном уполномоченным органом.
Рванее эксперты прокомментировали планы правительства и местных властей по масштабной застройке гор и передаче около 20 тысяч гектаров территории Иле-Алатауского национального парка государственному региональному природному парку "Медеу". По их мнению, запланированное развитие горного туризма Алматы приведет к разрушению экосистем и ухудшению экологии города.
23.04.2025, 11:53 23166
Более 1,5 тысячи нарушений ПДД водителями мопедов выявлено в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За последние недели в Алматы было выявлено более 1,5 тысячи правонарушений со стороны водителей мопедов, сообщила сегодня на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.
Среди них: отсутствие регистрации, вождение без водительских прав, управление в состоянии опьянения и другие серьезные нарушения.
Азирбек напомнила, что в Алматы ужесточили контроль за мопедистами. На сегодня более 12 тысяч из них прошли регистрацию, получили номера, водительские удостоверения и страховые полисы.
Сейчас в городе продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". Особое внимание уделяется владельцам мопедов и мототранспорта. Все водители мопедов обязаны иметь при себе: водительское удостоверение соответствующей категории, регистрационный номер, техпаспорт, страховой полис, подтверждение прохождения техосмотра.
Эти меры направлены не только на выполнение закона, но и на защиту человеческой жизни. Это шаг к снижению аварийности и укреплению дисциплины на дорогах", - подчеркнула спикер.
С начала года в Алматы произошло 233 дорожно-транспортных происшествия с участием мопедов, в которых пострадало 243 человека. Около 500 мопедов были водворены на специализированные штрафные стоянки.
Полиция Алматы продолжит проводить рейды и разъяснительную работу. Мы будем действовать строго, но в рамках закона. Цель одна - обеспечить безопасность каждого жителя города. Закон и порядок - это не просто лозунг, это наш ориентир", - подытожила Салтанат Азирбек.
Напомним, с 5 апреля мопеды официально приравнены к механическим транспортным средствам. Если раньше за нарушение ПДД водителей мопедов наказывали штрафом в размере 2 МРП, то после принятия норм они будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями автомобилей.
23.04.2025, 11:16 27726
В Казахстане усиливают охрану прав интеллектуальной собственности
Фото: depositphotos.com
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона с изменениями и дополнениями по вопросам интеллектуальной собственности, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Законопроектом вводятся дополнительные правовые инструменты по охране и защите прав интеллектуальной собственности, созданию благоприятных условий для ее развития, привлечению инвестиций в страну и развитию креативной экономики. Изменения и дополнения вносятся в Гражданский кодекс, Кодекс "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" и пять законов", - заявили в пресс-службе.
Также предлагается увеличить срок подачи возражения против регистрации обозначения в качестве товарного знака с одного до двух месяцев.
Зачастую месячного срока недостаточно для фиксации нарушения, так как требуется подготовить ряд необходимых материалов для направления возражения. В ином случае существует риск регистрации незаконного товарного знака", - сообщили в мажилисе.
Кроме того, вводятся дополнительные ограничения прав авторов, связанных с распространением, доведением до всеобщего сведения, публичным исполнением их опубликованных произведений.
Таким образом, лица с нарушениями зрения и иными ограниченными способностями получат возможность воспринимать печатную продукцию к обнародованным произведениям без согласия авторов", - пояснили в пресс-службе.
Помимо этого, регистрация товарных знаков будет ускорена.
Законопроектом по вопросам интеллектуальной собственности предусмотрена норма по ускорению проведения экспертизы и регистрации обозначений в качестве товарных знаков. Предлагается сроки предварительной экспертизы сократить с одного месяца до 10 рабочих дней, а полной экспертизы - с семи до трех месяцев с даты подачи заявки. Нововведение поможет предотвратить недобросовестные действия со стороны третьих лиц, нацеленных на получение выгоды за счет использования развивающегося бренда", - сообщили в мажилисе.
Также вводится специализация патентных поверенных по средствам индивидуализации и объектам промышленной собственности. Подчеркивается, что отсутствие в настоящее время приводит к ограниченной экспертизе в определенных областях интеллектуальной собственности, в особенности технически сложных.
Кроме того, поправками уточняются основания отказа в регистрации товарных знаков.
Ранее сообщалось, что Казахстан зарекомендовал себя как региональный лидер в защите прав интеллектуальной собственности.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?