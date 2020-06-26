Новый министр здравоохранения обратился к Биртанову

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Новый министр здравоохранения РК обратился в бывшему главе министерства, передает Kazakhstan Today.

Дорогой Елжан Амантаевич! В это сложное для страны время вы стояли на рубеже борьбы с коронавирусом. Ваша работа в регионах и в очагах инфекции, непосредственно с населением и специалистами привела к позитивным сдвигам в системе здравоохранения. К большому сожалению вирус не щадит никого. Искренне желаю вам скорейшего выздоровления и возвращения в строй", - написал на своей странице в Facebook Алексей Цой.

Напомним , указом главы государства Биртанов Елжан Амантаевич освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан. Возглавил министерство Алексей Цой.





Елжан Биртанов прокомментировал свою отставку.





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