О недопустимости передачи функции воспитания детей соцсетям высказался Токаев
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на церемонии награждения ученых, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о недопустимости передачи функции воспитания детей социальным сетям, а также высказался о высоких показателях смертности людей в дорожных авариях и нападениях на полицейских.
Недавно в США один из судов вынес решение, согласно которому алгоритмы определенных интернет-платформ признаны как причиняющие вред детям инструменты, провоцирующие у них психологическую зависимость. Для нас этот вывод очевиден", - сказал глава государства.
Он подчеркнул недопустимость передачи функции воспитания подрастающего поколения социальным сетям и видеосервисам.
Это уже факт, не нуждающийся в дополнительном изучении и доказательстве", - констатировал он.
Касым-Жомарт Токаев также выразил обеспокоенность большим числом смертельных дорожных аварий в стране и случаями нападения на полицейских.
Ранее в своих выступлениях я уже останавливался на вопросе безопасности дорожного движения. К сожалению, в Казахстане ежегодно тысячи людей погибают в результате дорожно-транспортных происшествий, зачастую вследствие грубых нарушений правил дорожного движения. Это недопустимо. Раньше говорили, что у нас много дорожно-транспортных происшествий, потому что в стране, дескать, плохие дороги. В последние несколько лет мы проводим масштабную модернизацию дорожной инфраструктуры во всех регионах. Но трагедий не становится меньше", - высказался президент.
Он подчеркнул, что ситуация требует пристального внимания правительства и всего общества. Следует внедрить высокую культуру вождения, неукоснительного соблюдения гражданами всех установленных правил.
Также, подчеркнул Токаев, недопустимы факты проявления неуважения к полицейским и тем более нападения на них.
Такие случаи должны решительно пресекаться в рамках закона, как и все попытки героизации людей, зараженных бациллой правового нигилизма, другими словами, злостных хулиганов, бандитов. Если мы хотим стать прогрессивной нацией, то должны поставить прочный заслон любым посягательствам на честь и достоинство полицейских, врачей, учителей, работников сферы услуг и всех добросовестных, законопослушных граждан", - добавил он.
Напомним, что широкий резонанс вызвало ДТП, произошедшее в Алматы 21 марта, в котором погибли три человека. Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Подозреваемый получил травмы и находится под конвоем в медучреждении. После стабилизации его поместят в ИВС. После случившегося ряд руководителей полиции города был снят с должностей. В Алматы усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок.
Также отметим, что сразу несколько случаев нападения на полицейских произошли в Казахстане за последние несколько недель. В частности, в Усть-Каменогорске двое нетрезвых напали на сотрудника полиции и ранили из его же табельного оружия. В Костанае полицейского избили после сделанного им замечания. В Атырауской области группа нетрезвых дебоширов нанесла тяжелые побои сотруднику полиции.
Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривается вопрос ограничения доступа детей и подростков к социальным сетям. Депутат Асхат Аймагамбетов обратил внимание, что согласно исследованиям чрезмерное использование гаджетов у детей может привести к проблемам с концентрацией внимания, нарушению сна, росту тревожности, агрессии и суицидам.