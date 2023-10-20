Об основах новой общественной этики в Казахстане рассказал Токаев

В настоящее время проекты реализуются в пилотном режиме

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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Информационную систему по контролю лекарственных средств и единую базу учета очередности в детские сады запустят в Казахстане в следующем году. Соответствующие цифровые решения презентованы премьер-министру РК Алихану Смаилову на совещании в - Информационную систему по контролю лекарственных средств и единую базу учета очередности в детские сады запустят в Казахстане в следующем году. Соответствующие цифровые решения презентованы премьер-министру РК Алихану Смаилову на совещании в правительстве





Система отслеживания лекарственных средств позволит решить сразу ряд задач. В частности, исключить возможности приписок и ложных списаний препаратов в медорганизациях, вести мониторинг розничных цен, остатков и сроков годности лекарств.





Для полного контроля на каждую упаковку будет наноситься двухмерный уникальный код Data Matrix. В результате появится возможность отслеживать полный оборот препаратов по республике в онлайн-режиме с момента производства и до использования.





Система значительно снизит риск теневой торговли лекарственными средствами и поможет эффективно планировать их централизованный закуп. В целом на платформе можно отслеживать запас препаратов вплоть до количества таблеток", - сказал вице-министр здравоохранения Бейбут Есенбаев.





Было отмечено, что повышение прозрачности в данной сфере позволит выявить возможную контрафактную продукцию, а также контролировать утвержденные розничные цены на лекарства.





Жители страны будут полностью защищены от подделок. Потребитель может не сомневаться в легальности приобретаемых лекарственных препаратов, их безопасности для жизни и здоровья", - подчеркнула заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова.





В настоящее время проект реализуется в пилотном режиме. Внедрить систему контроля планируется с июля 2024 года.





Премьер-министр поручил детально проработать весь функционал платформы, чтобы она была максимально эффективной и при этом удобной в использовании на уровне больниц, поликлиник, сельских объектов здравоохранения и аптек.





Главе правительства также презентовали единую базу учета очередности в детские сады. Она разработана для удобства родителей и обеспечения полной прозрачности распределения мест в дошкольные организации.





Через государственный портал Egov.kz или мобильные приложения банков второго уровня можно будет выбрать до четырех детских садов для постановки ребенка в очередь и затем отслеживать статус своей заявки в режиме онлайн. Как только в одном из учреждений освободится место, родителю будет направлено соответствующее уведомление. В целом вся процедура от выбора садика до заключения договора будет проходить в электронном формате.





Премьер-министр подчеркнул, что система должна работать таким образом, чтобы исключить двойную очередность в дошкольные организации и сопутствующие коррупционные риски.





Сейчас данное цифровое решение тестируется в пилотном режиме. Запуск единой базы намечен на январь 2024 года.



