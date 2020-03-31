Петропавловск. 30 марта. Kazakhstan Today - В связи с распространением коронавируса ограничения вводятся с 1 апреля в Северо-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Учитывая всю серьезность ситуации, мы также вводим ограничительные меры с 00.00 1 апреля 2020 года. Вокруг Петропавловска будут установлены блокпосты по основным направлениям. Выезд-въезд только по необходимости. Кроме проверки документов, будет проводиться анкетирование, санитарный и ветеринарный контроль. Задача блокпоста - обеспечить передвижение только по необходимости, на работу, по деловым вопросам, в больницы и так далее", - сказал в обращении к жителям региона аким области Кумар Аксакалов. Обращение опубликовано на официальном сайте акимата области.

По его словам, в районах области также усилены карантинные посты на дорогах с правом ограничения передвижения. Это значит, что жители могут пересекать границы районов только по конкретной необходимости. Все другие причины, в том числе семейные торжества, должны быть ограничены.

Аэропорт уже закрыт. Продажа билетов на поезда приостановлены. Железнодорожный вокзал принимает только пассажиров, которые купили билеты до 27 марта. Это уже не рекомендации, а требования чрезвычайного положения. Эти правила должны все соблюдать. У полиции будет право следить за исполнением этих правил. Важно понять, что чем больше вы находитесь в обществе, тем больше рискуете. Безответственность не должна стоить кому-то жизни или здоровья", - подчеркнул аким.

Кроме этого, в регионе не будут работать детские сады. Пожилым людям старше 65 лет рекомендуется оставаться дома. Вводится ограничение на появление в общественных местах - не более трех человек с соблюдением дистанции. Дети могут находиться в общественных местах только со взрослыми.

Государственные учреждения, больницы, правоохранительные органы, коммунальные службы будут работать в обычном режиме. Остальные учреждения и предприятия должны перевести работников на дистанционный режим, если есть возможность.

Точки общепита могут работать в режиме доставки еды. Филиалам банков и почтовым отделениям нужно четкое планирование визитов клиентов во избежания скопления людей. Не более 5 человек в очередях. Надо соблюдать дистанцию в 2 метра. Время работы Общественного транспорта также будет ограничено с 7 утра до 8 вечера. Усилены дезинфекционные меры. С сегодняшнего дня начинается дезинфекционная обработка территории общественных мест, тротуаров, площадей перед торговыми центрами", - проинформировал Аксакалов.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств

В Алматинской области в ночь с 31 марта на 1 апреля вступят в силу усиленные ограничительные меры против распространения коронавирусной инфекции.

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