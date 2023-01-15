Озвучены предварительные итоги голосования на выборах депутатов сената

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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан подвела предварительные итоги выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан в областях Абай, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жетісу, Улытау, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской областях, городах Астане, Алматы и Шымкенте.









Согласно предварительным итогам голосования, депутатами сената парламента Республики Казахстан от городов и регионов станут:





Область Абай - Кайрат Тастекеев (82,4%);





Акмолинская область - Талгат Жунусов (90,9%);





Алматинская область - Жанболат Жоргенбаев (83,2%);





Атырауская область - Алибек Наутиев (68,6%);





Область Жетысу - Амангельды Толамисов (76,3%);





Карагандинская область - Серик Утешов (78,2%);





Кызылординская область - Руслан Рустемов (67,4%);





Павлодарская область - Ернур Айткенов (87,1%);





ВКО - Шакарым Буктугутов (86%);





Мангистауская область - Бекбол Орынбасаров (72%);





СКО - Гульмира Каримова (80,4%);





ЗКО - Арман Утегулов (74,7%);





Костанайская область - Гауез Нурмухамбетов (83,1%);





Астана - Бибигуль Жексенбай (62,1%);





Алматы - Жанна Асанова (62,2%);





Шымкент - Нурлан Бекназаров (76,7%);





Область Улытау - Советбек Медебаев (61,7%);





Актюбинская область - Амангельды Нугманов (83,1%);





Жамбылская область - Сакен Арубаев (89,3%);





Туркестанская область - Мурат Кадырбек (72,5%).





Сегодня, 14 января 2023 года, в Казахстане проходят выборы 20 депутатов сената парламента Республики Казахстан. Депутатов избирают выборщики - граждане Республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. В избирательные бюллетени включены 55 кандидатов. 4 кандидата в городе Алматы, по 2 кандидата в 6 регионах: Алматинской, Жетісу, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях. В остальных регионах и городах Астане, Шымкенте - по 3 кандидата.





Напомним, на церемонии инаугурации 26 ноября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что подпишет указ "О назначении выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан".





Выборы депутатов верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы. По их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса сената", - сказал президент.





С нового года изменился законотворческий процесс в парламенте. Теперь мажилис наделяется правом принимать законы. А сенат будет только одобрять или не одобрять законы, рассмотренные мажилисом. Изменения и дополнения в Конституцию РК, проекты конституционных законов, а также законы, объявленные президентом приоритетными, будут рассматриваться на совместных заседаниях палат.





Кроме того, в конституционный закон "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" включены нормы по изменению порядка формирования сената. Президентская квота сокращается до 10 мандатов, в том числе пять депутатов сената назначаются президентом по предложению Ассамблеи народа Казахстана.





Верхняя палата будет согласовывать кандидатуры на посты председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета.





Дополнено, 14.01.2023, 15.08





Вторым депутатом сената от Астаны вместо выбывшего, по предварительным данным ЦИК, может стать Андрей Лукин, полномочия которого были прекращены накануне указом президента РК.





Голоса выборщиков распределились следующим образом:





Зейнұлқабден Табиғат - 6

Әбілқайыр Сайранбек Ербатырұлы - 4;

Лукин Андрей Иванович - 19;

Число бюллетеней с отметкой "Против всех" - 0;

Число бюллетеней, признанных недействительными - 0.





Таким образом, согласно предварительным данным, предоставленным избирательной комиссией города Астаны, кандидат в депутаты сената парламента Республики Казахстан, набравший наибольшее число голосов выборщиков, - Андрей Лукин (65,5%).



