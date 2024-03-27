Парламенты стран ОДКБ осудили теракт в Москве

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Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Главы парламентских делегаций государств - членов ОДКБ выступили с заявлением, осуждающим теракт, произошедший 22 марта в "Крокус Сити Холле". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном - Главы парламентских делегаций государств - членов ОДКБ выступили с заявлением, осуждающим теракт, произошедший 22 марта в "Крокус Сити Холле". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ПА ОДКБ





Мы, главы парламентских делегаций государств - членов ОДКБ в Парламентской Ассамблее Организации, решительно осуждаем акт жестокой и циничной террористической атаки, совершенный 22 марта 2024 года в Московской области и приведший к многочисленным жертвам среди мирных граждан", - говорится в документе.





Парламентская ассамблея организации выразила готовность активно бороться с распространением террористической и экстремистской идеологии, а также противодействовать вербовке в ряды террористических организаций.





Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт. Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал.





Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла.





В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула.



