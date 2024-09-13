Перед странами ЦА по-прежнему стоит ряд фундаментальных вызовов - Ашимбаев

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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На пленарном заседании сената парламента Республики Казахстан ратифицировали соглашение между правительствами государств - членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора, передает корреспондент агентства.





Соглашение позволит ускорить проведение таможенного контроля по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между территориями государств, что в свою очередь даст импульс развитию международных торговых отношений", - сообщил депутат сената парламента Нурлан Бекенов.









По его словам, с начала этого года объем внешней торговли Казахстана с государствами - членами Организациями тюркских государств составил 10,4 млрд долларов, при этом 61% товарооборота приходится на экспорт, на импорт приходится 39%.





Сенатор добавил, что основные задачи соглашения - это ускорение совершения таможенных операций, сокращение количества документов, необходимых для совершения таможенных операций, и минимизация применения форм и методов таможенного контроля.



