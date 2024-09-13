Перед странами ЦА по-прежнему стоит ряд фундаментальных вызовов - Ашимбаев
Фото: Сенат РК
Хива. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Перед странами Центральной Азии по-прежнему стоит целый ряд фундаментальных вызовов. Геополитическая напряженность, экономическая нестабильность и климатические угрозы требуют консолидации и выработки согласованных решений, заявил в своем выступлении на II Межпарламентском форуме государств Центральной Азии председатель сената РК Маулен Ашимбаев.
Он отметил, что Центральная Азия демонстрирует устойчивость и стремление к единству благодаря регулярным встречам.
Наша общая задача - формирование интегрированной модели развития, главной целью которой является повышение уровня жизни каждого жителя Центрально-Азиатского региона", - отметил Ашимбаев.
Он обозначил основные направления совместной работы.
Экономическое развитие и кооперация
Совокупный ВВП стран региона сегодня составляет порядка 450 млрд долларов. Взаимный товарооборот за последние 5 лет вырос более чем на 80%, достигнув 11 млрд долларов. Лидеры наших стран поставили задачу по увеличению этого показателя до 15 млрд. Поэтому важно продолжать работу по созданию правовой основы для развития общего экономического пространства, расширения торговли и усиления промышленной кооперации", - заявил глава сената
Развитие транспортных коридоров и логистических центров
Парламентам вместе с госорганами важно создать законодательную основу для скоординированной системы тарифов и ускорения прохождения грузов, что обеспечит взаимную выгоду для всех стран региона", - считает Ашимбаев.
Реализация целей устойчивого развития ООН в Центральной Азии
Ашимбаев предложил организовать регулярные консультации между парламентскими комиссиями и комитетами и совместные мероприятия по ключевым аспектам устойчивого развития. Он также пригласил коллег из Центральной Азии принять участие в международном форуме SDG Impact, который пройдет в этом году в Астане.
Особое внимание парламентарии могли бы уделить вопросам зеленой экономики и зеленых технологий. Актуальными вопросами для всех стран региона являются также вопросы рационального использования водных ресурсов. Мы поддерживаем инициативы по совместному строительству гидроэнергетических объектов и созданию водно-энергетического консорциума для проведения консолидированной водной политики. Активное вовлечение парламентов в этот процесс обеспечит поддержку на законодательном уровне и послужит дополнительным стимулом для реализации практических инициатив в данных направлениях", - подчеркнул спикер.
Расширение сотрудничества на уровне местных представительных органов
В текущем году в Казахстане мы отмечаем 30-летие маслихатов. В этой связи мы планируем провести международную конференцию, посвященную этой теме. Будем рады видеть депутатов парламентов и местных представительных органов из стран Центральной Азии на данном мероприятии", - обратился к участникам Ашимбаев.
Сотрудничество в сфере цифровизации и развития искусственного интеллекта
Здесь спикер казахстанского сената предложил обмениваться опытом и реализовывать совместные инициативы.
Депутаты казахстанского парламента совместно с Министерством цифрового развития начали проработку возможности использования искусственного интеллекта в законотворческой деятельности. Безусловно, сотрудничество в этой сфере отвечает интересам всех наших стран. Готовы к активному взаимодействию с нашими коллегами по этим вопросам", - резюмировал Ашимбаев.