Пик нагрузки на бюджет по обслуживанию займов 10-летней давности приходится на 2024-2025 годы
Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на совместном заседании палат парламента РК высказался о необходимости разработки долгосрочных планов по формированию бездефицитного бюджета.
Ключевая проблема - хронический дефицит бюджета. В последние годы расходы имеют значительную динамику роста. При этом их обеспеченность ненефтяными доходами колеблется на уровне 50%. Оставшийся разрыв в основном покрывается за счет трансфертов из Национального фонда и привлечения займов. Поэтому недостаточно просто удерживать дефицит. Нужны долгосрочные планы по формированию бездефицитного бюджета", - сказал Смаилов.
По его словам, нормативная правовая база по управлению Нацфондом нуждается в стабильности.
Иначе мы видим риски недостижения поставленной главой государства цели по увеличению валютных активов Нацфонда до $100 млрд к 2030 году. Широкое использование инструмента займов также повышает риски долговой нагрузки. Уже сейчас расходы на погашение и обслуживание долга составляют более 17% от всех поступлений бюджета. Пик оплаты по долгам 10-летней давности, по нашим оценкам, приходится на 2024-2025 годы. Важно расширить перечень базовых показателей долговой устойчивости для обеспечения качественной оценки его текущего состояния. Заемные средства должны направляться на индустриальные и инфраструктурные проекты. Такие проекты должны генерировать доходы", - отметил глава ВАП.
Кроме того, он считает необходимым принять меры по усилению налогового администрирования и пересмотреть применение отдельных налоговых льгот.
По данным Комитета госдоходов, в 2023 году за счет администрирования бюджет обеспечен дополнительными поступлениями почти на 944 млрд тенге. По оценкам ВАП, эта цифра меньше на четверть. Для оценки реальной работы КГД в части повышения администрирования Высшей аудиторской палатой отмечается необходимость разработки отдельной отчетности, которая бы всецело и объективно отражала конкретные результаты администрирования. По-прежнему не проводится полноценный анализ эффективности налоговых льгот. Меры налогового контроля не ориентированы на выявление фактов необоснованного применения налоговых льгот и преференций. Поэтому проведение полноценного анализа эффекта от применения налоговых льгот в виде выпадающих доходов полагаем необходимым регламентировать и представлять на открытое обсуждение в парламенте", - сказал Смаилов.
Глава ВАП также отметил, что еще одним значимым фактором увеличения доходной части бюджета является сокращение теневой экономики.
За 2022 год декларируется снижение ее доли до 18,8% к ВВП. При этом план по налогам не выполнен на 1,4 трлн тенге. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы запланировали проведение в текущем году аудита эффективности государственной политики по противодействию теневой экономике", - сказал он.
Кроме того, по его словам, необходима консолидация взаимной ответственности государства и банков за развитие предпринимательства. Бизнес должен обеспечиваться доступными и "длинными" деньгами. Здесь важна реализация эффективной денежно-кредитной политики. Также требуются действенные меры по расширению страхования для развития экономики.
Администраторам бюджетных программ предоставлена самостоятельность по использованию бюджетных средств, но принимаемые ими решения не всегда эффективны. Это возвращает нас к вопросу выстраивания действенных индикаторов и показателей с установлением персональной ответственности за их недостижение. Отдельными государственными органами продолжается реализация проектов, выходящих за пределы их компетенции. К примеру, при наличии отраслевых министерств Министерство национальной экономики реализует проекты в сферах культуры, здравоохранения, водоснабжения, водоотведения и автодорожные проекты. Как следствие - риски двойного финансирования и отсутствие ответственности за конечный результат", - подчеркнул Смаилов.
Он напомнил, что сумма неэффективного использования бюджетных средств составила 489 млрд тенге.