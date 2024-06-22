Пик нагрузки на бюджет по обслуживанию займов 10-летней давности приходится на 2024-2025 годы

Фото: Генпрокуратура РК

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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Берик Асылов провел ежегодную встречу бизнеса с органами прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного органа.





Обсуждены вопросы минимизации участия государства в экономике, снижения издержек для бизнеса, смягчения уголовных наказаний и ужесточения ответственности чиновников за вмешательство в предпринимательскую деятельность.





Особенностью встречи стала презентация новых функций и инструментов в сфере защиты бизнеса и поддержки инвестиций. Они закреплены за прокурорами указом президента "О мерах по либерализации экономики" и будут регламентированы в законах.





В первую очередь, это сопровождение прокурорами значимых инвестпроектов от подачи заявки до полного запуска проекта.





Сегодня в зоне внимания прокуроров свыше 770 таких проектов на сумму свыше 32 трлн тенге, которые получают реальную защиту от неправомерных действий чиновников.





В ближайшее время Генпрокуратура разместит на своем сайте единый пул проектов, которые будут под прокурорским сопровождением.





Другим ключевым инструментом надзора стал "прокурорский фильтр", который уже больше года позволяет инвесторам беспрепятственно реализовывать свои проекты. В рамках "прокурорского фильтра" все решения госорганов и квазигоссектора ограничительного характера выносятся только после согласования прокурором. Без прокурорского "согласия" не назначаются и налоговые проверки.





Важными инструментами по улучшению инвестклимата станут внедряемые правительством проекты "Зеленый коридор" и "Единая цифровая инвестиционная платформа". Они обеспечат облегченные условия вхождения инвесторов на рынок Казахстана и цифровизацию всех этапов инвестпроектов.





В случае неправомерных действий со стороны госорганов система будет сигнализировать в прокуратуру для принятия мер.