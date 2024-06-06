05.06.2024, 13:35 4966
Почти 500 млрд тенге бюджетных средств неэффективно использовали в 2023 году
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сумма неэффективного использования бюджетных средств в 2023 году составила 489 млрд тенге, сообщил сегодня в мажилисе председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов.
В правоохранительные органы передано 23 материала аудита. Привлечены к дисциплинарной ответственности 123 должностных лица, к административной - 32 физических и юридических лица. В отчетном периоде восстановлено и возмещено 28 млрд тенге", - рассказал Смаилов.
В пример он привел освоение средств по проектам "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения".
По первому нацпроекту финансирование на 2023 год было предоставлено в полном объеме, а освоено всего 38%. По второму проекту не завершено проектирование по 227 объектам, на начало текущего года не сданы в эксплуатацию 17% объектов.
Это непозволительная роскошь в условиях жесткой экономии средств", - подчеркнул глава палаты.
По результатам аудита в 4 областях - Абай, Жетісу, Ұлытау и Алматинской - отмечено несоблюдение нормативных сроков строительства по 27% бюджетных инвестиционных проектов.
Реализация отдельных проектов длится до 10 лет. По несвоевременно завершенным проектам уже отмечено удорожание суммарно более чем на 60%. По остальным только предстоит узнать, во что выльется нерасторопность регионов в реализации важных инженерных и инфраструктурных проектов", - рассказал Смаилов.
При этом, по его словам, оплата за невыполненный объем работы почти на 3,4 млрд тенге уже произведена.
Глава палаты подчеркнул, что в реализации бюджетных инвестиционных проектов нужно навести порядок. В частности, прекратить повсеместную практику затягивания сроков исполнения и удорожания проектов.
Он также назвал вопиющим фактом то, что субъекты квазигоссектора, участвуя в реализации общестрановых задач, только за 2023 год из республиканского бюджета получили финансирование почти на 1,2 трлн тенге, при этом неиспользованный ими остаток по итогам года вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с предыдущим периодом.
Пора квазигоссектору отвечать за неосвоение и низкую результативность при планировании бюджета и его исполнении наравне с государственными органами - на площадке парламента", - заявил Смаилов.
По его мнению, в стране должен заработать механизм возврата неиспользованных средств, ранее выделенных на увеличение уставного капитала. Также необходимо прекратить практику их накопления на контрольных счетах.
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04.06.2024, 10:39 8776
В Казахстане задолженность по кредитам перед банками выросла
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по состоянию на 1 мая 2024 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,1% от ссудного портфеля, или 959 млрд тенге (на 1 января 2024 года - 2,9%, или 864 млрд тенге). Об этом сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Уровень NPL90+ по займам бизнесу составил 2,3%, или 286 млрд тенге, населению - 3,8%, или 672 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 72,7% (на 1 января 2024 года - 75,9%)", - говорится в сообщении.
Кредиты населению составили 17,8 трлн тенге, увеличившись за апрель 2024 года на 1,2% (с начала 2024 года рост на 6,4%).
Рост кредитов населению обусловлен увеличением потребительских займов на 1,4%, до 11,1 трлн тенге, а также ростом ипотечного кредитования на 0,6%, до 5,5 трлн тенге", - отметили в агентстве.
Кредиты экономике за апрель увеличились на 1,4%, до 29,1 трлн тенге (с начала года рост на 4,2%). Кредиты субъектам бизнеса за апрель увеличились на 1,8%, до 11,4 трлн тенге (с начала года рост на 0,9%).
В апреле средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте субъектам бизнеса, составила 19,5% (в марте - 19,3%), населению - 19,8% (в марте - 19,1%).
По состоянию на 1 мая 2024 года банковский сектор Казахстана представлен 21 банком второго уровня, из которых 11 банков с иностранным участием, в том числе восемь дочерних банков. Активы банковского сектора на 1 мая составили 52,4 трлн тенге.
30.05.2024, 20:39 18491
В Нацбанке обратились к казахстанцам в связи с выпуском новой 10-тысячной купюры
Фото: Нацбанк РК
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана с 28 июня выпускает в обращение банкноты номинальной стоимостью 10 000 тенге нового образца.
Это вторая банкнота из новой серии "Сакский стиль". Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.
В массовое обращение данные банкноты поступят в сентябре 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) требуется дополнительное время.
Новые банкноты в течение двух лет будут заменять находящиеся в обращении банкноты номиналом 10 000 тенге образца 2012 года. Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 28 июня 2024 года по 28 июня 2026 года.
После завершения периода параллельного обращения, то есть с 28 июня 2026 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, то есть до 28 июня 2029 года. Отдельно следует отметить, что филиалы НБК будут принимать бессрочно.
Ранее сообщалось, что новые банкноты будут вводиться в обращение в течение нескольких лет.
21.05.2024, 09:51 37996
Катарский банк покупает Bereke Bank
Фото: Bereke Bank
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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Катарский Lesha Bank покупает Bereke Bank за 65 млрд тенге. Договор купли-продажи заключен 31 марта 2024 года, сообщается на сайте катарского банка.
По данным банка, к соглашению применяются предварительные условия, которые стороны должны выполнить для завершения сделки купли-продажи, включая предварительное условие для вступления соглашения в силу через получение от холдинга "Байтерек" необходимого одобрения.
Отмечается, что это одобрение получено. Теперь необходимо разрешение регулирующих и надзорных органов.
16.05.2024, 10:35 48961
ЕАБР направил $1 млн на устранение последствий паводков в Казахстане
Также ЕАБР принял решение провести годовое собрание и бизнес-форум в сокращенном формате
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Алматы. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с последствиями крупнейших паводков за последние 80 лет Евразийский банк развития (ЕАБР) принял решение направить финансовую помощь на ликвидацию последствий стихийного бедствия в ряде регионов Казахстана, сообщили в пресс-службе банка.
Осознавая значимость ситуации, сложившейся в Казахстане, мы направили финансовую помощь в размере $1 млн на оказание поддержки в регионах, пострадавших от затоплений", - заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Помимо этого, ЕАБР принял решение провести годовое собрание и бизнес-форум в 2024 году в сокращенном формате, исключив имиджевые мероприятия.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
10.05.2024, 13:22 61871
Грандиозный музыкальный OYU Fest пройдет при поддержке Kaspi.kz
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Фестиваль современной казахстанской музыки OYU Fest в этом году пройдет при поддержке генерального партнера - инновационной компании Kaspi.kz. Гости фестиваля увидят выступления топовых казахстанских исполнителей и узнают новые имена талантливых молодых музыкантов из разных регионов Казахстана.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
Мы с удовольствием поддерживаем отечественные проекты, которые объединяют людей вокруг музыки, спорта, здорового образа жизни. Kaspi.kz уже много лет является генеральным партнером Алматы Марафона, фестиваля The Spirit of Tengri, проекта Qazaq National Parks и других. Нам очень понравилась идея OYU Fest - дать дорогу молодым талантливым исполнителям современной казахстанской музыки. Мы хотим, чтобы еще больше людей в стране и по всему миру познакомились с современной музыкой из Казахстана".
Айсултан Сеитов - основатель проекта OYU и QARA studios:
OYU родился в начале 2021 года как проект по исследованию современной музыки Центральной Азии, в частности, музыки Казахстана. Проект обрел популярность среди молодежи с первых же дней и дал возможность реализоваться новым музыкантам, и, также, возвратить больших артистов прошлого. OYU Live стал новой площадкой для развития индустрии, привнес новые стандарты, возродил любовь к казахстанской музыке. Спустя год мы запустили OYU Fest - эта была наша инициатива, где мы даем дань уважения и любви к музыке в целом. В этом году фестиваль пройдет уже в третий раз, и мы рады, что с нами казахстанская компания Kaspi.kz. Благодаря этому партнерству мы сможем поддержать еще больше талантливых музыкантов, развивать культуру фестивалей в Казахстане и сделать классную качественную музыку более доступной для всех".
Фестиваль пройдет 1 июня на Первомайских прудах в Алматы и 27 июля - в гольф-клубе "Астана". Будет легендарный лайн-ап: "Dequine", "Shiza", "Ayau", "Aikyn", "Kunzharyq", "Marhaba Säbi" и другие звезды современной музыки.
Гостей фестиваля также ждут традиционные развлечения: алтыбакан, асык, батуты, детские аниматоры, guitar hero, интерактивные конкурсы от партнеров фестиваля и много вкусного от любимых ресторанов Алматы и Астаны.
04.05.2024, 10:09 75271
В Казахстане за формальный техосмотр планируют увеличить штраф
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Предусмотрены изменения в Кодекс РК "Об административных правонарушениях" в части увеличения штрафов за формальный технический осмотр с 30 до 100 МРП. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана.
Последствия формального проведения (не проведения) технического осмотра выражаются в допуске транспортных средств с техническими неисправностями к дорожному движению, что влечет за собой рост уровня дорожно-транспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом. В этой связи штрафы должны быть соразмерны таким правонарушениям и быть способными предотвратить дальнейшее их совершение", - отмечают специалисты.
За правонарушения, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусмотрено лишение разрешения на деятельность оператора технического осмотра сроком до трех лет.
Также в рамках данного законопроекта предусмотрено усиление требований к деятельности операторов технического осмотра в связи с формальным его проведением, в том числе в силу несоответствия операторов базовым условиям для качественного проведения техосмотра. В этом случае усиление предусматривает переход от уведомительного порядка к разрешительной системе.
Ожидается, что принятие данных поправок позволит улучшить качество проведения обязательного технического осмотра автотранспортных средств и сократить количество недобросовестных операторов технического осмотра в два раза.
По данным ведомства, на сегодняшний день на рынке данную услугу оказывают порядка 960 операторов технического осмотра.
03.05.2024, 12:28 79221
"Нацфонд - детям" - как в приложении Halyk приумножить средства по программе
Фото: Halyk Bank
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Каждый родитель мечтает о качественном образовании для своего ребенка, особенно актуально это становится когда у Вас в семье есть старшекласник. Часто возникают такие вопросы как: "Какой выбрать ВУЗ?", "Сколько стоит образование?", "Достаточно ли денег для оплаты за обучение".
Лучше об этом позаботиться заранее:
Во-первых, открыть депозит в Банке и начать откладывать уже сейчас. Тем более что в Halyk Bank есть специальный депозит AQYL, в рамках которого не только Банк выплачивает процентное вознаграждение, но и государство предоставляет дополнительную премию до 7%. С учетом вознаграждения Банка и премии государства, доходность вклада достигает до 20%.
Во-вторых, узнать сумму накоплений в рамках программы "Нацфонд - детям". Согласно условиям программы всем детям - гражданам Казахстана ежегодно будет начисляться 50% от инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан. Основная цель программы - это поддержка молодого поколения и предоставление ему возможности получить высшее образование или улучшить свои жилищные условия.
Проверить, сколько денег накопилось на счету у ребенка возможно самостоятельно в любой момент в мобильном приложении Halyk. Для этого достаточно зайти в раздел "Госуслуги" и выбрать "Цифровые документы", где можно увидеть документы своих детей. Там же есть возможность узнать сумму начислений из Нацфонда на текущий момент.
В-третьих, по достижению 18-и лет ваш ребенок сможет самостоятельно запустить заявку на получение своих накоплений в мобильном приложении Halyk и использовапть их как на оплату образования, так и на пополнение образовательного депозита AQYL.
Кстати, Halyk Bank на сегодняшний день единственный из банков второго уровня, в мобильном приложении которого есть возможность подачи заявки на получение целевых накоплений из Нацфонда.
Итак, Вы можете воспользоваться всеми преимуществами в одном Банке и заранее обеспечить лучшее образование для Вашего ребенка, а для себя - спокойный сон.
Если Вашему ребенку в этом году уже исполнилось 18 лет, то он может самостоятельно подать заявку на получение денег с Нацфонда и открыть депозит AQYL онлайн. Деньги можно направить на оплату за образование как внутри страны, так и за границей.
Для многих казахстанцев это отличный шанс дать своим детям качественное образование в лучших учебных заведениях.
Дополнительную информацию об условиях образовательного вклада AQYL и возможность его открытия онлайн через мобильное приложение Halyk можно найти перейдя по ссылке.
23.04.2024, 09:26 99266
АФМ проверит расходование средств, предназначенных для строительства гидросооружений
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Расходование средств, предназначенных для строительства гидросооружений, проверят в Агентстве по финансовому мониторингу. Такое поручение дал председатель АФМ Дмитрий Малахов.
Он отметил необходимость обеспечения качественного расследования и оценки тому, куда ушли выделенные деньги.
Руководителям территориальных департаментов Агентства необходимо без вмешательства в деятельность госорганов и хозсубъектов изучить рациональное использование денег для строительства дамб, объектов водоотведения, а также углубления русел рек", - поручил Малахов.
Напомним, по поручению главы государства правительством, квазигоскомпаниями, предпринимателями, общественными фондами уже выделено свыше 140 млрд тенге.
Глава АФМ поручил обеспечить целевое использование денег, выделенных для устранения последствий, чтобы они реально дошли до всех пострадавших граждан.
Органами по финансовому мониторингу в городе Алматы, Актюбинской и Кызылординской областях, а также в области Улытау возбуждено четыре дела по признакам хищения. 5 лиц признаны подозреваемыми. Общая сумма ущерба превысила 1 млрд тенге", - сообщили в АФМ.
Кроме того, глава ведомства отметил, что превентивная работа должна быть направлена на противодействие активизации мошенников, объявляющих сборы денег якобы на помощь пострадавшим.
Особое внимание поручено уделить недопущению роста цен. Для этого будет продолжена работа по мониторингу стоимости продуктов питания, питьевой воды, лекарственных средств и других предметов первой необходимости.
В агентстве также не исключают риски спекуляции с ценами на строительные материалы. Борьба с выявленными фактами будет проводиться с использованием аналитических инструментов.
Председателем агентства поручено активизировать работу с местными исполнительными органами по недопущению необоснованного завышения цен и разработать предложения по исключению возможных манипуляций.
О фактах злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений можно сообщить через телеграм-бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется.
Ранее сообщалось, что в Казахстане более 500 гидротехнических сооружений требуют ремонта.
Напомним, Агентством по финансовому мониторингу ведутся досудебные расследования в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию плотин. В Алматы директор подрядной организации, которая имела договор с ГУ "Казселезащита" МЧС РК, подозревается в хищении бюджетных средств. ТОО реализовало проект "Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай". Ответственные лица ТОО подозреваются в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Предварительная сумма ущерба составляет более 775 млн тенге.
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