Более 28 млрд тенге из возвращенных активов направили на завершение строительства больницы в РиддереБолее 28 млрд тенге из возвращенных активов направили на завершение строительства больницы в Риддере
19.11.2024, 12:30 57226
Подготовка к паводкам: более 1500 ГТС проверили в Казахстане
Фото: gov.kz
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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Обследование 1502 гидротехнических сооружений по всей стране провели бассейновые инспекции Министерства водных ресурсов и ирригации совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям и местными исполнительными органами, сообщили в Минводы.
Работа проводилась для подготовки к паводковому периоду. По итогам проверок собственникам ряда гидротехнических сооружений даны рекомендации по устранению выявленных недочетов", - сообщили в министерстве.
В стране действуют 8 бассейновых инспекций: Арало-Сырдарьинская, Балхаш-Алакольская, Ертисская, Есильская, Жайык-Каспийская, Нура-Сарысуская, Тобол-Торгайская и Шу-Таласская.
Все водохранилища работают по утвержденному графику, который будет корректироваться в зависимости от будущих прогнозов. Чтобы обеспечить свободные объемы для приема весеннего паводка, идет сброс воды из водохранилищ на севере, западе, востоке и центре страны. Водохранилища на юге Казахстана продолжают работать в режиме накопления", - сообщила и.о. председателя Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Гульмира Имашева.
В Казахстане 7 бесхозных гидротехнических сооружений вернули государству. Еще 3 бесхозных ГТС находятся в процессе передачи.
Ранее Минводы сообщало о том, что в Жамбылской области в госсобственность вернули 31 ирригационный канал и одну плотину.
В минувшем году Счетный комитет РК заявил, что потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40%.
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20.11.2024, 12:31 24811
Запрет на вывоз некоторых видов рыбы продлят в Казахстане
Фото: Минэкологии РК
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства продлит запрет на вывоз некоторых видов непереработанной рыбы из Казахстана.
Соответствующий проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 декабря 2024 года.
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза непереработанной рыбы: прочей свежей или охлажденной рыбы (судака), сома свежего или охлажденного, за исключением кларевого (африканского) сома, сома мороженого, за исключением кларевого (африканского) сома, прочей пресноводной рыбы, мороженого (судака) сроком на 6 месяцев", - говорится в документе.
Анализ деятельности рыбоперерабатывающих предприятий выявил недостаточность сырья, в то время как более половины экспорта составляет мороженная непереработанная рыба. На сегодня общая мощность данных предприятий более 100 тысяч тонн в год, однако их загруженность составляет 40%", - пояснили в Минсельхозе.
30 марта прошлого года Минэкологии ввело запрет на экспорт судака и сома в непереработанном виде сроком на 6 месяцев. Данный запрет действовал в период с 15 апреля по 15 октября 2023 года. Аналогичный запрет на экспорт был введен в этом году и действовал с 5 февраля по 5 августа.
Когда ограничения перестали действовать, ведомство провело анализ их экономической эффективности и приняло решение продлить запрет на вывоз судака и сома в непереработанном виде.
Введение ограничения на экспорт непереработанной рыбы будет способствовать сохранению и устойчивому использованию рыбных ресурсов, а также росту производства рыбной продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, что повысит рентабельность за счет более эффективного использования сырья", - полагают в Минсельхозе.
20.11.2024, 12:22 25661
Мажилис ратифицировал договор об учреждении Международной организации по русскому языку
Договор нацелен на развитие и укрепление дружбы, добрососедства, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса приняли в работу законопроект о ратификации договор об учреждении Международной организации по русскому языку, передает корреспондент агентства.
Хотелось бы отметить, что русский язык наряду с английским, арабским, испанским, китайским и французским имеет статус официального языка ООН. Договор нацелен на развитие и укрепление дружбы, добрососедства, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между сторонами, в том числе через поддержание и продвижение русского языка как языка межгосударственного общения и средства коммуникации", - сказала депутат Айгуль Куспан.
Она отметила, что международная организация по русскому языку станет межправительственной организацией, обладающей международной правосубъектностью.
20.11.2024, 12:10 23911
В Казахстане авиаперевозчики будут нести ответственность за любое изменение статуса рейса
Проект закона находится на рассмотрении в мажилисе
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в рамках проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" прорабатывается поправка, согласно которой авиаперевозчики будут нести ответственность за любое изменение статуса рейса, сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
Прорабатывается поправка, предусматривающая внесение изменений в статью 567 Кодекса в части расширения понятия ответственности авиаперевозчиков за изменение статуса рейса. В новой редакции предусмотрена ответственность за любое изменение статуса рейса", - заявил Олжас Бектенов в своем ответе на депзапрос.
Как подчеркнул глава правительства, данная мера позволит ужесточить ответственность авиаперевозчиков за задержку рейсов.
Вышеуказанный проект закона в настоящее время находится на рассмотрении в мажилисе", - добавил он.
Также Олжас Бектенов отметил, что вопрос задержки авиарейсов является актуальным и в первую очередь связан с ростом пассажиропотока, а также проведением ремонтных работ в нескольких аэропортах страны.
Вместе с тем одной из приоритетных задач гражданской авиации является обеспечение безопасности полетов при перевозке пассажиров (...) в случае, если создается угроза безопасности, то авиаперевозчик обязан ее устранить, что, как правило, приводит к задержкам. С начала 2024 года в отношении авиакомпаний составлено 12 административных протоколов на сумму 12000 МРП", - добавил глава правительства.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены штрафовать руководителей авиакомпаний за задержки рейсов.
20.11.2024, 11:56 28291
Исполняющим обязанности главы управления здравоохранения Алматы стала Асия Аканова
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева исполняющим обязанности руководителя управления общественного здравоохранения города назначена Асия Аканова, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Асия Аканова окончила University College London, а также Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова, докторантуру по специальности "общая медицина". Также окончила обучение в Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан по специальности "местное и государственное управление".
Трудовую деятельность Асия Аканова начала в 2011 году, работая лаборантом и методистом, доцентом кафедры семейной медицины КазНМУ, а позже заведующей кафедрой. В период с 2018 по 2020 год занималась открытием и руководством Центра активного долголетия в Алматы. С 2022 года по настоящее время она является депутатом маслихата города Алматы VIII созыва. Вместе с тем до сегодняшнего дня она продолжает научно-педагогическую деятельность в качестве доцента кафедры семейной медицины КазНУ имени аль-Фараби.
Ранее был назначен новый аким Илийского района.
20.11.2024, 11:53 26801
Обязательное лицензирование детсадов и контроль за накопительной системой "Келешек": ряд законопроектов одобрили мажилисмены
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял во втором чтении законодательные правки по вопросам образования и защиты прав ребенка, касающиеся лицензирования дошкольных организаций, сообщили в пресс-службе мажилиса.
С 1 января 2027 года законом определяется порядок лицензирования организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного воспитания и обучения", - говорится в сообщении.
Кроме того, устанавливается уведомительный порядок о начале или прекращении деятельности для организаций дополнительного образования (кружков, секций и других). Вводится форма онлайн-обучения и принцип академической мобильности в организациях технического и профессионального обучения, а также механизмы оказания социальной помощи детям из категории социально уязвимых семей в школах независимо от их форм собственности.
Вместе с тем депутаты приняли нормы, предусматривающие правовое регулирование деятельности единой добровольной накопительной системы "Келешек".
Каждый родитель вправе открыть счет на имя ребенка в любом возрасте в любом банке или в компании по страхованию жизни. Детям, которым исполнится 5 лет, государство начисляет на счет единовременный стартовый образовательный капитал за счет бюджета в размере 60 МРП, для детей-сирот - 120 МРП", - проинформировали в мажилисе.
Отмечается, что на накопления ежегодно будет начисляться государственная премия в размере 5% для всех детей, 7% - для детей из социально уязвимых слоев населения, а также установленная доходность банка или страховой компании. Накопленные средства можно использовать на обучение в колледжах и вузах Казахстана или за рубежом.
В прошлом году в Министерстве науки и высшего образования РК рассказали, как будет функционировать программа "Келешек".
Ранее сообщалось, воспитанники одного из детских садов в Семее пожаловались родителям, что воспитатель их бьет за незнание букв и другой программы. На воспитателя завели уголовное дело.
В Темиртау проводится служебное расследование по факту грубого обращения пьяного воспитателя с детьми в детском саду.
Прокуратура Акмолинской области выявила свыше 300 нарушений в детских садах региона.
20.11.2024, 11:16 30601
В проект нового Водного кодекса добавили меры по охране малых водных объектов и ледников
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В проект нового Водного кодекса впервые внесены нормы по охране малых озер, рек и прудов, а также ледников и водно-болотных угодий, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.
Запрещается загрязнение, засорение, осушение либо иное использование водно-болотных угодий. Предусматриваются меры по охране животных на водно-болотных угодьях, включая редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды. Кроме того, запрещается сброс сточных вод на ледники и снежники и их загрязнение отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами. А изъятие льда из ледников не должно оказывать негативное воздействие на состояние водных объектов и приводить к их истощению", - проинформировали в пресс-службе.
Также для предотвращения истощения на малых реках запрещается проектирование и строительство полностью блокирующих течение плотин без сооружений для пропуска паводковых вод. Согласно проекту нового Водного кодекса, такие сооружения подлежат ликвидации.
Кроме того, физические и юридические лица, чья хозяйственная деятельность влияет на состояние малых водных объектов, обязаны проводить согласованные с бассейновыми инспекциями министерства мероприятия по восстановлению воды в этих объектах и сохранению их чистоты.
Новый Водный кодекс делает акцент на адаптацию к изменению климата и введение принципов экономии воды. Вводится понятие "экологический сток" - минимально допустимый уровень воды для поддержания экосистем водных объектов и защиты их от высыхания и других негативных последствий. Цель документа - достижение и поддержание безопасного уровня использования воды, позволяющего обеспечить развитие экономики, улучшить условия жизни граждан и сохранить окружающую среду", - добавил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз.
Ранее сообщалось, что Министерство водных ресурсов ужесточит ответственность за правонарушения в водной сфере.
20.11.2024, 09:17 35361
Более 28 млрд тенге из возвращенных активов направили на завершение строительства больницы в Риддере
Фото: primeminister.kz
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Риддер. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 28,2 млрд тенге выделено на завершение строительства многопрофильного больничного комплекса со стационаром на 200 коек и поликлиникой на 500 посещений в смену в Риддере. Средства были возвращены государству в рамках закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", сообщила пресс-служба правительства.
Правительством принято решение о выделении средств на завершение строительства больничного комплекса, начатого в 2021 году. Общая стоимость проекта - 34,8 млрд тенге, на сегодня освоено 6,6 млрд тенге, в том числе 2 млрд тенге выделены из республиканского бюджета, 4,6 млрд тенге - из местного. Оставшиеся средства будут выделены из Специального государственного фонда", - проинформировали в правительстве.
Ранее в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область премьер-министру Олжасу Бектенову во время осмотра строительной площадки было доложено о потребности в финансировании проекта для завершения работ. Принятые меры позволят не допустить попадания социально значимого объекта в список "долгостроев" и обеспечить жителей качественными и доступными медицинскими услугами.
Отмечается, что открытие больничного комплекса имеет важное значение для моногорода с высокой демографической нагрузкой. Население Риддера составляет 55 тыс. человек, из них 22,7% старше 60 лет. Корпуса единственного больничного комплекса, расположенного в 12 зданиях в разных частях города, построены более 80 лет назад. Объекты устарели и не соответствуют современным требованиям. Кроме того, для оказания экстренной медицинской помощи населению необходимо дополнительно открыть кардиологические, инсультные, травматологические и ожоговые койки.
Общая площадь нового многопрофильного комплекса - 40 тыс. квадратных метров. Больница будет оснащена медицинским оборудованием экспертного класса. Работать здесь будут свыше 500 сотрудников.
Ранее средства были направлены на финансирование проектов по строительству специального детского сада для особенных детей в Актобе, спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области, музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области, спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в Аркалыке, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы.
19.11.2024, 19:59 64511
"Ломбард Ак Барыс" лишили лицензии в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Алматы. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с приказом начальника управления региональных представителей Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в Алматы ТОО "Ломбард Ак Барыс" лишено лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.
Основаниями для лишения лицензии явились:
- осуществление деятельности с систематическими (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушениями требований законов РК, а также нормативных правовых актов уполномоченного органа, Национального банка РК;
- систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнение письменных предписаний уполномоченного органа.
Ломбард обязан в течение тридцати календарных дней со дня принятия Агентством решения о лишении лицензии провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов "микрофинансовая организация", производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляют деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации", - сообщили в агентстве.
В ведомстве добавили, что лишение лицензии ломбарда не освобождает заемщиков от их обязанности исполнять своевременно и в полном объеме свои обязательства перед организацией.
Ранее сообщалось, что в Казахстане треть выданных ломбардами микрокредитов имеют просроченную задолженность. Совокупный объем микрокредитов 505 ломбардов страны на конец второго квартала 2024 года достиг 229,3 млрд тенге.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?