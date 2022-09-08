Подсудность Масимова еще не определена - замгенпрокурора РК

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НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Подсудность по делу бывшего председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова еще не определена, а экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев не является фигурантом уголовного дела, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Подсудность пока не определили, сейчас идет ознакомление с материалами дела", - сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев журналистам в кулуарах мажилиса в среду.
В конце августа СМИ сообщили, что бывшего главу МВД Казахстана и экс-советника президента Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках.
Как отметил замгенпрокурора, Тургумбаева допросили в качестве свидетеля.
Ранее сообщалось, что КНБ завершил расследование по делу Масимова и его заместителей.
Дело Масимова расследовали по пяти статьям Уголовного кодекса РК. В их числе: получение взятки, превышение власти и должностных полномочий, а также государственная измена. На установленное при расследовании имущество Масимова наложен арест. Решение о конфискации в доход государства примет суд. Уголовному делу в отношении экс-главы КНБ присвоили гриф "совершенно секретно".
Напомним, 8 января стало известно о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Позже в КНБ уточнили, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.