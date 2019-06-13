Погружавшиеся в стихию митингов и провокаций страны всегда откатывались назад в своем развитии - Нигматулин

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин в кулуарах мажилиса заявил, что погружавшиеся в стихию митингов и провокаций страны всегда откатывались назад в своем развитии, передает Kazakhstan Today.

Нигматулин отметил, "история учит, что страны, погружавшиеся в стихию митинговщины, несанкционированных уличных выступлений, провокаций, всегда откатывались назад в своем развитии".

А нам есть, чем дорожить. За годы Независимости, благодаря политике Елбасы, благодаря неустанному труду всех казахстанцев, создано успешное государство. Во всех сферах Казахстан является лидирующим государством на постсоветском пространстве: и в экономике, и в социальной сфере. Это признано во всем мире", - подчеркнул председатель мажилиса.

Как отметил Нигматулин, наша страна является образцом гражданского мира и общественного согласия. И все эти годы власть показывает, что открыта для диалога с обществом.

И в сегодняшней речи избранный президент Касым-Жомарт Токаев объявил о создании Национального Совета общественного доверия. Диалог народа и власти возможен только на принципах законности", - сказал спикер мажилиса.

Нигматулин выразил уверенность, что народ Казахстана, который всегда отличается мудростью и благоразумием, и в нынешней ситуации проявит свои лучшие качества.

Ранее Генеральная прокуратура Казахстана распространила сообщение с призывом соблюдать законность, не организовывать незаконные митинги и шествия, и не участвовать в них.

Несмотря на это, в социальных сетях отдельные лица продолжают распространять провокационные призывы к их проведению в крупных городах страны. Имеет место подстрекательство к применению насилия в отношении сотрудников органов правопорядка и воспрепятствованию работе объектов жизнеобеспечения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Генеральная прокуратура призывает соблюдать законность и воздержаться от организации и участия в несанкционированных публичных акциях.

В отношении лиц, причастных к противоправным действиям, будут приниматься самые строгие меры ответственности, вплоть до уголовной, в рамках действующего законодательства", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, по информации МВД РК, 9-10 июня в Нур-Султане и Алматы "активными сторонниками "Демократического выбора Казахстана" (ДВК), запрещенной судом экстремистской организации, во исполнение указаний своих зарубежных руководителей, были организованы незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов".

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