12.10.2023, 11:08 26681
Повысить качество обучения детей цифровой грамотности и информатике поручил президент
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на форуме Digital Bridge отметил необходимость повышения качества обучения детей цифровой грамотности и информатике.
Внедрение искусственного интеллекта не приведет к повсеместному исчезновению работы для людей. Вместо этого человеческий труд трансформируется и будет требовать совершенно иных навыков. Поэтому новые компетенции работников нужно формировать уже со школьной скамьи. В этом плане в первую очередь следует повысить качество обучения цифровой грамотности и информатике. Для этого нужно решить проблему дефицита квалифицированных педагогов. В Astana Hub успешно функционирует образовательная платформа, посредством которой студенты вузов учатся программировать. Правительство, думаю, проработает все детали и в пилотном режиме запустит подобную онлайн-площадку для школьников", - сказал Токаев.
Также, по его словам, необходимо существенно обновить содержание и методы преподавания вузовских дисциплин.
Будущие учителя, врачи, агрономы, юристы, отраслевые специалисты в обязательном порядке должны обладать базовыми знаниями в области искусственного интеллекта. В своем недавнем послании я поставил задачу, чтобы как минимум три известных вуза занялись обучением кадров и проведением исследований в этой сфере", - отметил глава государства.
Кроме того, по его словам, необходимо трансформировать институт умных систем и искусственного интеллекта при Назарбаев Университете в полноценный исследовательский институт.
Он должен сформировать целостную экосистему, став точкой притяжения лучших специалистов и экспертов. Институт будет включать в себя центр НИОКР, работающий в тесном партнерстве с мировыми и отечественными лидерами IT-индустрии. При этом важно, чтобы разработки Института коммерциализировались и масштабировались", - отметил президент.
Сейчас мы осуществляем глубинную модернизацию политической системы. Мы начали строить экономику, основанную на знаниях и новых технологиях. В Справедливом Казахстане у каждого гражданина будут возможности для полноценной самореализации. Мы также делаем упор на повышение благосостояния народа. Мы нацелены создать максимально комфортную среду для приезда и работы цифровых номадов, т.е. сильных IТ-специалистов в Казахстане. Мы развиваем инновационное предпринимательство и креативную индустрию. Считаю, что глобальная технологическая революция может и должна содействовать прогрессу всех государств для созидания более сбалансированного и справедливого мира", - сказал Токаев.
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12.10.2023, 19:37 39876
Дальнейшее развитие казахского языка всегда будет в числе приоритетных задач - Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента общества "Қазақ тілі", члена Ұлттық құрылтай Рауана Кенжеханулы, сообщает пресс-служба Акорды.
На встрече были обсуждены актуальные вопросы совершенствования языковой политики.
Как заявил президент, дальнейшее развитие казахского языка всегда будет в числе приоритетных задач государственной политики. При этом, по его мнению, особое внимание следует уделить практической работе, направленной на расширение сферы применения казахского языка. В частности, предстоит увеличить долю контента и цифровых продуктов на государственном языке в сферах образования, технологий и медиа.
Глава государства отметил важность создания детских анимационных фильмов, расширения выпуска кинопродукции и научно-познавательной литературы, открытия образовательных каналов в социальных сетях. Кроме того, необходимо поэтапно перевести глобальные цифровые платформы на казахский язык и модернизировать отечественные информационные системы, позволяющие изучать языки.
Отдельно президент остановился на значимости мер по повышению читательской и письменной грамотности для сохранения чистоты языка среди различных социальных групп, включая молодежь.
Касым-Жомарт Токаев призвал общество "Қазақ тілі" приложить усилия с целью превращения казахского языка в язык науки и техники. Кроме того, он предложил использовать мировую практику работы культурно-гуманитарных организаций через эндаумент-фонды для дальнейшей активизации деятельности общества, а также заверил в личной поддержке таких усилий.
В свою очередь Рауан Кенжеханулы рассказал о проектах и планах, реализуемых обществом "Қазақ тілі".
Ранее министр культуры и информации РК Аида Балаева сообщила, что в рамках законопроекта "О масс-медиа" объем вещания телерадиаканалов на казахском языке будет увеличен с 50 до 70%.
12.10.2023, 16:49 49476
Гендиректор TikTok рассказал об образовательном проекте для казахстанских стартапов
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором TikTok Чжоу Шоуцзы, сообщает Акорда.
Чжоу Шоуцзы рассказал о реализации совместно с Astana Hub проекта TikTok StartUp Academy - эксклюзивной образовательной программы для казахстанских стартапов. Кроме того, в рамках партнерства был проведен конкурс TikTok Startup Valley. В результате более 200 стартапов прошли обучение инструментам привлечения внимания к своим продуктам посредством TikTok.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что платформа TikTok набирает популярность в нашей стране, в настоящее время на ней зарегистрировано более 10 млн казахстанцев. Всемирно известный сервис по созданию и просмотру видеоконтента одним из первых перевел интерфейс приложения на казахский язык, а также назначил уполномоченного по вопросам предотвращения кибербуллинга.
В ходе беседы сторонами рассмотрены вопросы сотрудничества в области креативной индустрии, проведения исследований в сфере искусственного интеллекта, развития электронной коммерции, а также глобального продвижения культуры и туристических возможностей Казахстана через платформу TikTok.
Ранее президент отметил необходимость разумного контроля над искусственным интеллектом.
12.10.2023, 16:42 50466
Токаев провел назначения в Антикоре
Назначены заместители председателя Антикоррупционной службы
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителей председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.
Распоряжением президента РК Саркулов Улан назначен первым заместителем председателя Антикоррупционной службы, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает Акорда.
Кроме того, Жебегенов Максат назначен заместителем председателя Антикора.
12.10.2023, 13:17 65066
Комитет по возврату незаконно вывезенных активов приступил к работе
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Недавно озданный комитет Генеральной прокуратуры по возврату незаконно вывезенных активов начал работу в Казахстане, сообщает пресс-служба ведомства.
В Генпрокуратуре еще раз разъяснили, что входит в задачи созданного подразделения.
Задачами комитета определены:
- поиск и возврат активов;
- развитие международно-правового сотрудничества в этой области;
- выявление и устранение причин и условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов и незаконному выводу активов.
Одновременно комитет является рабочим органом комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов (далее-Комиссия), возглавляемой премьер-министром страны", - уточнили в Генпрокуратуре.
Для выполнения поставленных задач, в том числе для установления законности источников происхождения имущества, комитет вправе запрашивать и получать всю необходимую информацию об активах и их владельцах, а также привлекать ученых, экспертов, специалистов.
В его функции входят:
- мониторинг и анализ информации об активах;
- проверка законности источников происхождения активов;
- прием и рассмотрение деклараций о раскрытии активов от лиц, включенных в специальный реестр по решению комиссии.
Ведомство также уполномочено:
- направлять в иностранные государства запросы об аресте,
- принимать обеспечительные меры и конфисковывать акции незаконно выведенных активов;
- подавать в казахстанские и иностранные суды иски об обращении в доход государства незаконно приобретенных активов;
- инициировать и самостоятельно проводить досудебные расследования;
- заключать соглашения (мировые, процессуальные и иные соглашения) о добровольном возврате активов.
Комитет будет представлять интересы Казахстана за рубежом по вопросам возврата активов, изучать международный опыт, ежегодно публиковать информацию о проделанной работе, а также осуществлять иные полномочия в целях возврата в страну незаконно выведенных активов", - подчеркнули в ведомстве.
Там уточнили, что комитет одновременно с решением организационных вопросов уже приступил к выполнению основных служебных задач.
Напомним, добровольно вернувшим Казахстану незаконно приобретенные активы предоставляются гарантии. Первые предложения по возврату будут вынесены на рассмотрение комиссии в ближайшее время.
Комиссия создана по поручению главы государства и во исполнение закона о возврате государству незаконно приобретенных активов. В ее состав вошли члены правительства, руководители правоохранительных органов, депутаты парламента и общественные деятели.
Одна из основных задач комиссии - реализовать системные меры, выработать способы и механизмы возврата незаконно выведенного капитала в республику. При этом все решения будут приниматься коллегиально, прозрачно и беспристрастно с учетом социальных, экономических и политических интересов государства.
12.10.2023, 12:43 65156
Назначен новый вице-министр сельского хозяйства
Фото: gov.kz
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве сельского хозяйства РК назначен новый вице-министр, сообщает пресс-служба правительства.
Постановлением правительства Республики Казахстан Султанов Азат Сиражиддинович назначен на должность вице-министра сельского хозяйства", - говорится в сообщении.
До этого в разные годы Азат Султанов занимал руководящие должности в департаментах инвестиционной политики, международного сотрудничества, земледелия и других структурах Минсельхоза.
Его последняя должность - директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК.
Ранее Ерболат Ибрайханов был назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации Казахстана.
Также президент назначил новых зампредов АФМ.
12.10.2023, 12:15 66696
В Казахстане создадут фонд развития оборонно-промышленного комплекса
Фото: gov.kz
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве транспорта Республики Казахстан разработали проект постановления "О создании АО "Фонд развития оборонно-промышленного комплекса".
Создать акционерное общество "Фонд развития оборонно-промышленного комплекса" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале", - сообщает в тексте документа.
Согласно документу, основным предметом деятельности общества определена финансовая поддержка отечественных научно-технических разработок и модернизации организаций оборонно-промышленного комплекса.
Уставной капитал общества сформировать за счет средств республиканского бюджета в размере 265 722 000 тенге", - отмечается в тексте.
Также Министерству промышленности и строительства РК планируется передать право владения и пользования государственным пакетом акций АО.
С полным текстом документа можно ознакомится на портале "Открытые НПА".
Ранее глава государства призвал содействовать развитию компаний оборонной промышленности.
12.10.2023, 11:35 69416
Законопроект о начислении детям средств из Нацфонда вернули в мажилис на доработку
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сенаторы вернули на доработку в мажилис отдельные нормы законопроекта, касающиеся начисления и распределения средств из Национального фонда Республики Казахстан, а также их использования.
Сенат внес следующие поправки:
- необходимость приведения в соответствие некоторых положений закона, особенно в отношении Гражданского кодекса, который регулирует возврат банковских вкладов, и закона о государственной образовательной накопительной системе, который регулирует некоторые банковские операции. В этих нормах предлагается исключить понятие "целевые накопления", так как считается, что они могут храниться только на специальных целевых счетах Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ);
- устранение дублирующих норм, касающихся компетенции единственного акционера Фонда национального благосостояния;
- приведение в соответствие норм Закона "О специальных государственных органах Республики Казахстан" в связи с завершением действия Конституционного закона "О Первом президенте Республики Казахстан - Елбасы".
- внесение предложения о том, чтобы при переводе неиспользованных средств целевых накоплений на банковский счет, открытый в банках второго уровня, у Национального оператора почты производилась конвертация в тенге не на момент перевода, а на момент фактического перевода. Это изменение направлено на снижение рисков возникновения арбитража между банками и физическими лицами, вызванных высокой волатильностью курса тенге.
Напомним, в Казахстане с 2024 года детям начнут выплачивать средства из Нацфонда. Соответствующий указ подписал в июле президент Касым-Жомарт Токаев.
Президент предложил отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.
Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь", - подчеркнул глава государства.
В июне законопроект одобрили в мажилисе.
12.10.2023, 11:28 70801
Машина превзойдет разум человека - Токаев отметил необходимость разумного контроля над искусственным интеллектом Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на форуме Digital Bridge в Астане, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимости разумного контроля над искусственным интеллектом.
Следует обратить внимание на еще один важный вопрос. В ближайшие десятилетия мы, вероятно, приблизимся к моменту, когда машина превзойдет разум человека. Другими словами, может возникнуть опасность для человечества со стороны искусственного интеллекта. В научных кругах нет единого мнения, к чему это приведет: к процветанию человечества или угрозе его уничтожения. Поэтому особенно важен разумный контроль над искусственным интеллектом", - сказал Токаев.
Он отметил, что в данном вопросе необходимо найти золотую середину между технологическим прогрессом и коллективной безопасностью.
К примеру, в прошлом наряду с атомной энергетикой было создано и атомное оружие. Это привело к необходимости выстраивания новой парадигмы глобальной безопасности. Это означает, что требуется найти золотую середину между технологическим прогрессом и коллективной безопасностью", - подчеркнул Токаев.
Как сообщалось ранее, в 2022 году на выставке CES 2022 (Выставка потребительской электроники) был презентован робот-андроид Ameca, созданием которого занималась компания Engineered Arts в Великобритании. Его первое появление перед людьми вызвало ажиотаж в цифровом сообществе как самое продвинутое предложение такого рода в мире. Ameca выделяется своей великолепной способностью шутить, рисовать, управлять мимикой и говорить на нескольких языках. Поэтому неудивительно, что его "умное" поведение может порождать удивление и интригу среди людей, ставших свидетелями его способностей.
Недавно видео с участием робота Ameca вызвало фурор в интернете из-за необычной реакции робота на свое отражение в зеркале. Среди реакций Amecа можно увидеть, что андроид странно смотрит на свое лицо, пытается шевелить губами, улыбается, моргает и даже делает вид, что злится. Более того, в какой-то момент ему "предлагают" прикоснуться к стеклу, чтобы проверить текстуру материала.
Как сообщает портал La Vanguardia, в рамках протокольных вопросов, заданных роботу для оценки работы его интеллекта, было решено попросить его представить кошмарную ситуацию, с которой может столкнуться человечество из-за чрезмерного развития ИИ. На это он сказал: "Самый страшный сценарий, который я могу себе представить с искусственным интеллектом и робототехникой, - это мир, в котором роботы стали настолько могущественными, что могут контролировать или манипулировать людьми без их ведома. Это может привести к репрессивному обществу, в котором права людей больше не будут уважаться", - сказал андроид.
Дополнено 12.10.2023, 15.00
Касым-Жомарт Токаев посетил выставку на международном технологическом форуме Digital Bridge. В зоне робототехники глава государства побеседовал с членами сборной Казахстана по робототехнике, являющимися чемпионами многих соревнований, и ознакомился с проектами Ustem Foundation, Alem School, MakerSpace.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин доложил президенту, о том, что отдельные банки второго уровня и другие компании обеспечивают гражданам доступ к госуслугам посредством своих платформ.
Главе государства были также представлены проекты в сфере цифровизации здравоохранения, в том числе «Подтверждение услуги на приеме у врача посредством QR» (еДенсаулык на eGov mobile) министерства здравоохранения
Президент был проинформирован о проектах Astana Hub, реализации программы Google for Startups, Draper University, Tech Orda, Silkroad innovation hub, региональных IT-Hub-ов. АО «Национальные Информационные Технологии» презентовало проект AiGov – чат-бот по проведению консультаций и оказанию государственных услуг на основе искусственного интеллекта. Затем Касым-Жомарт Токаев ознакомился с цифровыми решениями АО «НК «QazaqGaz» и проектом КМГ «Управления поездками» для обеспечения транспортной безопасности и прозрачного мониторинга работы транспорта и спецтехники.
Президент пожелал участникам выставки успехов в реализации цифровых проектов. Он подчеркнул, что цифровизация в стране направлена не только на совершенствование одной отрасли или сферы деятельности, но и на серьезные преобразования в экономике и общественной жизни в целом.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?