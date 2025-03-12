Правила приема и ввоза опасных грузов в морские порты изменились в Казахстане

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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В правила эксплуатации морских портов внесли изменения, касающиеся приема и ввоза опасных грузов.





Соответствующий приказ министра транспорта вступил в силу.





Опасные грузы принимаются в морском порту для погрузки или разгрузки при условии, что они надлежащим образом классифицированы, упакованы, маркированы, снабжены знаками опасности и описаны в перевозочных документах", - говорится в тексте документа.





Ввоз на территорию морского порта опасного груза допускается после получения письменного подтверждения администрации порта (оператора морского терминала), в котором указываются порядок, сроки и место доставки груза. Письменное подтверждение выдается администрацией порта (оператором морского терминала) в течение одного календарного дня со дня поступления заявки судовладельца (агента).





После этого администрация порта, в зависимости от свойств грузов, их упаковки и местных условий порта, разрабатывает рабочие технологические карты и инструкции, направленные на обеспечение безопасных условий хранения и погрузки или разгрузки опасных грузов.





В разработанной документации должна быть указана следующая информация:





номенклатура опасных грузов (по наименованию, классам или подклассам);

количество опасных грузов, допускаемых к хранению на складских площадках порта;

номенклатура опасных грузов (по наименованию, классам или подклассам), перегружаемых в порту напрямую с одного вида транспорта на другой;

порядок связи и взаимодействия судна и администрации порта (оператора морского терминала) при возникновении аварийных ситуаций;

порядок вывоза с территории порта грузов, не принятых к перевозке (погрузке) вследствие невыполнения отправителем требований главы 3 Правил перевозок грузов;

порядок и специальные места для ремонта тары или транспортных средств и перетарирования груза;

специальные места для хранения и порядок вывоза для утилизации или захоронения остатков опасных грузов после ликвидации аварийных ситуаций.





Для грузовых операций с опасными грузами на причалах должно быть установлено стационарное ограждение. Знаки безопасности устанавливаются также на подъездных и подходных путях к местам проведения грузовых операций.





Также к погрузке или разгрузке и хранению опасных грузов не допускаются работники порта, не прошедшие обучение по операциям с опасными грузами.





Дополнен также перечень опасных грузов. К ним теперь относятся твердые медицинские отходы категории А, воздействующие на людей и на животных, а также порошок дигидроксида кобальта, содержащий не менее чем 10 % вдыхаемых частиц.