Правительство намерено исключить сеть неэффективных посредников на продуктовом рынке

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане намерены создать инфраструктуру хранения и доставки товаров, при этом исключив сеть неэффективных посредников. Об этом сегодня в ходе заседания правительства сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает Kazakhstan Today.

Одним из таких альтернативных инструментов является механизм стимулирования торговых сетей по принятию обязательств удерживания цен посредством льготного финансирования. Мы назвали его "оборотной схемой" и не раз призывали регионы активно использовать его. Однако данный инструмент, кроме городов Нур-Султана и Алматы, нигде не используется. На практике самым действенным механизмом сдерживания цен по-прежнему являются меры по защите конкуренции рынка", - сказал Султанов, подчеркнув, что при работе с посредниками должны применяться методы борьбы с ценовыми сговорами.

Во-вторых, по его словам, необходимо обеспечить насыщение внутреннего рынка отечественными продтоварами. Минторговли и интеграции проведены встречи со всеми ассоциациями производителей социально значимых товаров. Итоги встреч показали, что у Казахстана имеется большой потенциал по наращиванию производства практически по всем продовольственным товарам.

В-третьих, необходимо создание современной инфраструктуры хранения и доставки товаров до потребителей.

Создание этой инфраструктуры избавит нас от сети неэффективных посредников и позволит установить прозрачный уровень маржинальности по всей цепочке добавленной стоимости. Появится канал прямого сбыта продукции для отечественных товаропроизводителей, исключающий неэффективных посредников. Будут созданы необходимые условия для хранения и эффективного распределения продукции", - сказал Султанов.

Вместе с тем министерством совместно с государственными органами и институтами развития ведется работа по созданию в Казахстане эффективной товаропроводящей системы. 15 января при премьер-министре создан новый проектный офис, который уже начал на еженедельной основе проводить заседания с участием заинтересованных государственных органов и Азиатского банка развития.

В рамках товаропроводящей инфраструктуры планируется создать 15 агро-логистических центров. Центры будут находиться вблизи производителей и осуществлять сбор, хранение и первичную обработку товаров. Также будет создана сеть оптово-распределительных центров. Эти многофункциональные центры станут местом встречи производителей и покупателей. Сформируется система современных оптовых рынков и оптимизируется логистика доставки товаров", - пояснил Султанов.

В-четвертых, необходимо привлечение общественности для мониторинга цен и развития электронной торговли.

В декабре 2019 года запущено мобильное приложение для мониторинга цен PRICE SCANNER в Караганде. Все данные о ценах основаны на информации от граждан. Помимо этого, проводится работа по запуску электронных торговых площадок. К примеру, сегодня созданы такие площадки, как Онай Базар, Happy food Astana, которые позволят оптимизировать цепочку поставок продукции от производителя до потребителя и повысить доступность товаров для населения", - проинформировал министр.

В свою очередь, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров доложил, что ведомство реализует комплекс мероприятий по насыщению внутреннего рынка продтоварами. По всем основным видам продтоваров обеспеченность составляет 80 и более процентов, а по некоторым более 100%. Исключение составляют 6 товаров: яблоки (69,5%), рыба (62%), колбасные изделия (61,1%), сыры и творог (58,4%), сахар (54,4%) и мясо птицы (51,2%), по которым пока имеется импортозависимость.

В частности, по мясу птицы, сырам и творогу, сливочному маслу, сахару, яблокам и колбасным изделиям будет проводиться работа по импортозамещению. Уже разработаны долгосрочные отраслевые программы. В 2020 году будут построено 25 молочно-товарных ферм с мощностью 105 тыс. тонн, 3 мясокомбината, 8 птицефабрик с мощностью 73 тыс. тонн, планируется закладка садов на 2000 гектарах, начато строительство двух сахарных заводов с общей мощностью производства 200 тыс. тонн сахара в год в Жамбылской и Павлодарской областях и планируется провести модернизацию трех действующих сахарных заводов", - сообщил министр сельского хозяйства.

Наряду с этим, будут расширены орошаемые земли, в том числе под кормовые на 45 тыс. гектарах, под овощи на 15 тыс. гектарах, а также по диверсификации будут увеличены посевные площади на высокорентабельные культуры, такие как масличные, бобовые, технические культуры. Это позволит сократить в 2020 году долю импорта с 36,2% до 31,2%. А к 2024 году обеспечить насыщение внутреннего рынка этими продтоварами в полном объеме.

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