Правительство РК установило нулевой поправочный коэффициент к ставкам ряда налогов и соцплатежей

Нур-Султан. 20 апреля. Kazakhstan Today - Правительство РК установило поправочный коэффициент "0" к ставкам ряда налогов и социальных платежей, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с Указом президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года №287 "О дальнейших мерах по стабилизации экономики" правительство Республики Казахстан постановляет установить поправочный коэффициент "0" к ставкам следующих налогов и социальных платежей:

индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты;

индивидуального подоходного налога, уплачиваемого самостоятельно лицом, занимающимся частной практикой;

социального налога, обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, социальных отчислений, взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, за исключением уплачиваемых индивидуальным предпринимателем за себя", - говорится в Постановлении правительства РК от 20 апреля 2020 года №224.

В документе отмечено, что указанные положения применяются в отношении следующих налогоплательщиков и их работников:

лиц, занимающихся частной практикой, и субъектов микро-, малого или среднего предпринимательства, по обязательствам, срок уплаты (перечисления) по которым наступает в период с 1 апреля до 1 октября 2020 года;

субъектов крупного предпринимательства, по обязательствам, срок уплаты (перечисления) по которым наступает в период с 1 апреля до 1 июля 2020 года.

Кроме этого, на период с 1 апреля 2020 года до 1 октября 2020 года установлен поправочный коэффициент "0" к ставкам налога на имущество: по взлетно-посадочным полосам на аэродромах и терминалам аэропортов; для лиц, занимающихся частной практикой.

Для налогоплательщиков-резидентов Республики Казахстан, занимающихся деятельностью воздушного пассажирского транспорта, до 1 января 2021 года предоставлена отсрочка по уплате исчисленного налога на добавленную стоимость за нерезидента по техническому обслуживанию и юридическому сопровождению сделок лизинга воздушных судов.

При этом указанные налогоплательщики сумму исчисленного налога на добавленную стоимость за нерезидента относят в зачет в том налоговом периоде, в котором такое приобретение работ, услуг от нерезидента признано облагаемым оборотом при условии, что сумма исчисленного налога на добавленную стоимость уплачена в бюджет до 1 января 2021 года.

Правительство также установило, "что надбавки работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях , выплачиваемые с 1 марта 2020 года в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 апреля 2020 года №28/2020 "О некоторых вопросах финансовой поддержки работников организаций здравоохранения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19", не являются объектами индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, социального налога, обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, социальных отчислений, взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование".

Документом срок представления форм налоговой отчетности по обязательствам 2019 года перенесен с 31 марта 2020 года на 31 мая 2020 года.

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