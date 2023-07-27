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Правительство утвердило комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом
Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства утвержден комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в РК на 2023-2025 годы.
Комплексный план разработан на основе анализа текущей наркоситуации с учетом первоочередных мер, необходимых для эффективной борьбы с наркоманией и наркобизнесом. При его разработке учтены особенности современной мировой наркополитики, в которой увеличивается доля новых форм психоактивных веществ, меняются способы производства, транспортировки и распространения наркотиков, а также активно внедряются достижения научно-технического прогресса (Даркнет, мессенджеры, криптокошельки и др.)", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.
Документ прошел широкое обсуждение в экспертной среде и на различных дискуссионных площадках. Одна из его главных целей - консолидировать усилия общества, гражданских институтов и всех органов государственной власти для повышения качества профилактики наркомании и снижения числа наркозависимых в целом.
Согласно имеющимся данным, в стране все чаще выявляются случаи подпольного производства синтетических веществ. Остаются актуальными выявление опиатов, в том числе следующих транзитом из Афганистана по так называемому Северному маршруту, оборот наркотиков каннабисной группы, а также "аптечная" наркомания.
Принятый план позволит реализовать комплекс мер по указанным направлениям. Как результат, до 2025 года планируется снизить латентность наркопотребителей, увеличить число несовершеннолетних лиц с длительной ремиссией от наркозависимости с 15 до 20%, а также охват наркопотребителей медико-социальной реабилитацией с 26 до 30%.
Документом предусмотрено совершенствование законодательной и нормативной правовой базы, повышение эффективности противодействия новым вызовам и угрозам современного наркобизнеса, укрепление и расширение международного сотрудничества, снижение уровня наркотизации казахстанского общества.
Большое внимание уделено совершенствованию систем профилактики, лечения наркомании, реабилитации наркозависимых лиц, а также усилению межведомственного взаимодействия.
Предусмотрен комплекс мер по повышению материально-технического оснащения государственных органов, участвующих в противодействии наркомании и наркобизнесу. Это позволит своевременно реагировать на новые вызовы и угрозы.
Будет проведена модернизация и открытие лечебно-реабилитационных центров. Приняты меры по ликвидации подпольных нарколабораторий и плантаций в малопроходимых участках с применением авиатехники и беспилотных летательных аппаратов.
Планом предусмотрено оснащение пограничных пунктов пропуска досмотровым оборудованием по обнаружению наркотиков, прекурсоров и оборудования для нарколабораторий.
Вместе с тем будет укреплена материально-техническая база органов судебной экспертизы по ускоренному исследованию новых синтетических наркотиков, а также образцов крови и других биоматериалов, подлежащих отбору в рамках медосвидетельствования граждан.
На реализацию этих мероприятий комплексного плана предусмотрено выделение из бюджета 53,1 млрд тенге.
Ранее сообщалось, что резкий рост наркомании среди несовершеннолетних наблюдается в Казахстане.
Ежегодную проверку на наркотики среди подростков хотят внедрить в Казахстане.
Президент РК, выступая с посланием народу Казахстана 1 сентября 2022 года, поручил разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.