Президент РК поручил разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана, поручил разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Большую угрозу здоровью нации несет растущее потребление синтетических наркотиков. Динамика резко отрицательная: за последние три года объем изымаемой из оборота "синтетики" вырос в 10 раз. Синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом", - сказал президент РК.
Он отметил, что с учетом масштаба этой крайне опасной социальной болезни борьба с производством и распространением синтетических наркотиков должна принять общенациональный характер.
Поэтому необходимо разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом", - сказал Токаев.