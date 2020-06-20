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Премьер-министр РК вышел из режима самоизоляции

19.06.2020, 09:51 6481
Премьер-министр РК вышел из режима самоизоляции
Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин вышел из режима самоизоляции, передает Kazakhstan Today.
 

Премьер-министр РК Аскар Мамин вышел из режима самоизоляции по истечении необходимого срока, в соответствии с протоколом диагностики коронавирусной инфекции. По результатам повторного контрольного теста на COVID-19 получен второй отрицательный результат", - сообщил пресс-секретарь премьер-министра РК Садык Акижанов.

 
Кроме того, по его словам, находящиеся на самоизоляции министры образования Асхат Аймагамбетов, сельского хозяйства Сапархан Омаров, экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев прошли аналогичную процедуру. У всех получен отрицательный результат анализа на COVID-19.
 

В этой связи глава правительства и министры продолжат работу по графику в штатном режиме. В настоящее время все совещания и заседания правительства проходят в селекторном режиме. В здании правительства и дома министерств усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности, 80% сотрудников переведены на удаленный режим работы", - проинформировал Садык Акижанов.

 
Как сообщалось ранее, 12 июня премьер-министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов. Позже выяснилось, что министр здравоохранения Елжан Биртанов заразился коронавирусом
 
В связи с этим премьер-министр РК Аскар Мамин, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев ушли на самоизоляции. 
 
 

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