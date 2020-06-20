Премьер-министр РК вышел из режима самоизоляции

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин вышел из режима самоизоляции, передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр РК Аскар Мамин вышел из режима самоизоляции по истечении необходимого срока, в соответствии с протоколом диагностики коронавирусной инфекции. По результатам повторного контрольного теста на COVID-19 получен второй отрицательный результат", - сообщил пресс-секретарь премьер-министра РК Садык Акижанов.

Кроме того, по его словам, находящиеся на самоизоляции министры образования Асхат Аймагамбетов, сельского хозяйства Сапархан Омаров, экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев прошли аналогичную процедуру. У всех получен отрицательный результат анализа на COVID-19.

В этой связи глава правительства и министры продолжат работу по графику в штатном режиме. В настоящее время все совещания и заседания правительства проходят в селекторном режиме. В здании правительства и дома министерств усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности, 80% сотрудников переведены на удаленный режим работы", - проинформировал Садык Акижанов.

В связи с этим премьер-министр РК Аскар Мамин, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев ушли на самоизоляции.

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