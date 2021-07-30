Президент дал ряд поручений председателю Ассамблеи народа Казахстана

НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - Глава государства принял председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Азильханов доложил президенту о текущей деятельности Ассамблеи народа Казахстана и основных мероприятиях, проводимых общественными институтами в регионах.

В ходе встречи было отмечено, что все структуры Ассамблеи народа Казахстана должны работать четко и эффективно. Президент подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание работе молодежного движения Ассамблеи и Совета матерей.

В завершение встречи глава государства дал Марату Азильханову ряд конкретных поручений по развитию института этномедиации, сообщает пресс-служба Акорды.

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