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Президент дал ряд поручений председателю Ассамблеи народа Казахстана

29.07.2021 5509
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - Глава государства принял председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Азильханов доложил президенту о текущей деятельности Ассамблеи народа Казахстана и основных мероприятиях, проводимых общественными институтами в регионах.
 
В ходе встречи было отмечено, что все структуры Ассамблеи народа Казахстана должны работать четко и эффективно. Президент подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание работе молодежного движения Ассамблеи и Совета матерей.
 
В завершение встречи глава государства дал Марату Азильханову ряд конкретных поручений по развитию института этномедиации, сообщает пресс-служба Акорды.
 

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