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Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту Афганистана

03.11.2020 5563
Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту Афганистана
фото: ummet.kz
Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Афганистана Мохаммаду Ашрафу Гани, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели множества невинных граждан в результате ужасного террористического нападения, совершенного в университете Кабула. 
 

В этот трагический момент разделяю горечь невосполнимой утраты. От имени казахстанцев и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших и всему народу Афганистана", - говорится в телеграмме. 

 
Президент Казахстана также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в этом трагическом происшествии.
 
Напомним, в результате вооруженного нападения на университет в Кабуле 2 ноября, по данным министерства внутренних дел Афганистана, не менее 19 человек были убиты, еще 22 ранены. Нападавшие были убиты бойцами элитного подразделения.
 
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Австрии Александру Ван дер Беллену в связи с террористическим актом в Вене.
 

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