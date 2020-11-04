Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту Афганистана

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Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Афганистана Мохаммаду Ашрафу Гани, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды , Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели множества невинных граждан в результате ужасного террористического нападения, совершенного в университете Кабула.

В этот трагический момент разделяю горечь невосполнимой утраты. От имени казахстанцев и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших и всему народу Афганистана", - говорится в телеграмме.

Президент Казахстана также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в этом трагическом происшествии.

Напомним, в результате вооруженного нападения на университет в Кабуле 2 ноября, по данным министерства внутренних дел Афганистана, не менее 19 человек были убиты, еще 22 ранены. Нападавшие были убиты бойцами элитного подразделения.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Австрии Александру Ван дер Беллену в связи с террористическим актом в Вене.

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