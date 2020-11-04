Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту Афганистана

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Как сообщает пресс-служба Акорды, Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели множества невинных граждан в результате ужасного террористического нападения, совершенного в университете Кабула.
В этот трагический момент разделяю горечь невосполнимой утраты. От имени казахстанцев и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших и всему народу Афганистана", - говорится в телеграмме.
Президент Казахстана также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в этом трагическом происшествии.
Напомним, в результате вооруженного нападения на университет в Кабуле 2 ноября, по данным министерства внутренних дел Афганистана, не менее 19 человек были убиты, еще 22 ранены. Нападавшие были убиты бойцами элитного подразделения.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Австрии Александру Ван дер Беллену в связи с террористическим актом в Вене.
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