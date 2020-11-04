Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Австрии Александру Ван дер Беллену в связи с террористическим актом в Вене, передает Kazakhstan Today.

Присоединяюсь ко всем австрийцам и решительно осуждаю этот чудовищный акт насилия, который противоречит всем религиям, человеческим убеждениям и здравому смыслу. Терроризм во всех его формах и проявлениях является недопустимым и не может быть оправдан. Надеюсь, что все виновные в этом жестоком злодеянии будут привлечены к ответственности. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В это скорбное время мы солидарны с народом и Федеральным правительством Австрии", - говорится в тексте телеграммы, распространенном пресс-службой Акорды.

Напомним, в Вене произошел теракт. Граждан Казахстане среди погибших и пострадавших при теракте нет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства