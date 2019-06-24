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Президент поручил срочно заняться проблемой непродуманных гидрологических работ по расширению русла рек в Актобе

22.06.2019, 11:52 13744
Нур-Султан. 22 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение новому Министерству экологии, гидрологии и природных ресурсов, передает Kazakhstan Today.
 
"В Актобе сложилась тревожная экологическая обстановка из-за непродуманных гидрологических работ по расширению русла рек. Необходимо срочно заняться данной проблемой. Это первое поручение министру нового Министерства экологии", - написал глава государства в Твиттере.
 
Напомним, в Казахстане создано Министерство экологии, гидрологии и природных ресурсов, возглавил которое Магзум Мирзагалиев.
 

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