Президент поручил ускорить реализацию проекта по строительству газоперерабатывающего завода на Кашагане

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Под председательством главы государства состоялась рабочая встреча Совета иностранных инвесторов при президенте РК в формате видеоконференции, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе мероприятия, разделенного на две сессии, подробно рассмотрены меры по восстановлению экономической и инвестиционной активности в Казахстане в условиях пандемии коронавируса, а также вопросы развития и повышения инвестиционной привлекательности нефтегазового сектора страны.

В рамках мероприятия отдельно были обсуждены вопросы развития и улучшения инвестиционного климата в нефтегазовой сфере.

Выступая перед участниками сессии, президент отметил, что эта отрасль стала движущей силой в привлечении иностранных инвестиций в Казахстан. Развитие этой сферы способствовало подъему новых секторов экономики, таких как нефтепереработка, нефтехимия, нефтесервисное обслуживание, трубопроводный и морской транспорт.

Касым-Жомарт Токаев считает, что в условиях снижающегося спроса на нефть и уменьшения инвестиционной привлекательности отрасли предстоит непростая адаптация к новым реалиям, причем значительная часть данной адаптации будет связана с государственной политикой.

В данном контексте глава государства призвал направить совместные усилия на решение ряда важных задач.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность своевременного завершения крупных нефтегазовых проектов на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. В частности, президент поручил своевременно осуществить переход к полномасштабному освоению Кашагана и ускорить реализацию проекта по строительству газоперерабатывающего завода на данном месторождении.

В выступлении была отмечена необходимость увеличения местного содержания в нефтегазовых проектах. По мнению главы государства, в этом вопросе пришла пора переходить от количественных показателей к качественным.

Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки. Он поручил правительству совместно с нефтегазовыми компаниями усовершенствовать отраслевую нормативно-правовую базу с учетом текущих реалий и видения будущего развития отрасли.

Остановившись на перспективах нефтегазохимической отрасли, президент высказал мнение, что успех в продвижении этого направления может значительно изменить специализацию нашей страны.

Проект по строительству интегрированного газохимического комплекса не завершается более 10 лет. Министерству энергетики следует задуматься о возможности предоставления особых условий по добыче и экспорту нефти и газа для компаний, готовых инвестировать в перерабатывающие проекты", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент сообщил , что правительством будет подготовлено качественно новая регуляторная система. Все контрольно-надзорные, разрешительные и иные регуляторные инструменты будут подвергнуты масштабной ревизии. Также глава государства выделил возможности IT-сферы, которая в условиях негативных последствий пандемии дала мощный стимул для ускоренного развития цифровой экономики.

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