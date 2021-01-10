Принято постановление правительства РК "О переносе дня отдыха в 2021 году"

Нур-Султан. 9 января. Kazakhstan Today - Принято постановление правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года №930 "О переносе дня отдыха в 2021 году", передает Kazakhstan Today.

В целях рационального использования рабочего времени правительство Республики Казахстан постановляет: Перенести день отдыха с субботы 3 июля 2021 года на понедельник 5 июля 2021 года, говорится в постановлении.

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

6 июля в Казахстане отмечают День столицы. На День столицы казахстанцы будут отдыхать 3 дня - 4, 5 и 6 июля, а суббота, 3 июля, будет рабочим днем.

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