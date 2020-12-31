Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в следующем году

Алматы. 30 декабря. Kazakhstan Today - В 2021 году будет 244 рабочих дня и 121 - выходной, включая праздники, передает Kazakhstan Today.

Больше всего дней отдыха выпадает на январь и май.

1-2 января - выходные дни в связи с празднованием Нового года. Так как 2 января выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 4 января. Соответственно, на Новый год казахстанцы смогут отдохнуть четыре дня подряд - с 1 по 4 января.

7 января будет также выходным днем в связи с празднованием православного Рождества.

В марте казахстанцы будут отдыхать 12 дней, включая традиционные дни отдыха. 8 марта отмечается Международный женский день. На Наурыз казахстанцев ждет 5 дней отдыха - первый день празднования Наурыза выпадает на воскресенье, поэтому выходной за этот день переносится на среду, 24 марта.

В мае всего ожидается 13 выходных. Так как День единства народа Казахстана 1 мая выпадает на субботу, день отдыха будет перенесен на понедельник, 3 мая. 7 мая - выходной в связи с празднованием Дня защитника Отечества. На День Победы в Великой Отечественной войне казахстанцы отдохнут 4 дня. 9 мая выпадает на воскресенье, в связи с чем выходной день переносится на понедельник, 10 мая.

В июле планируется перенос выходных дней в связи с празднованием Дня столицы. На День столицы казахстанцы будут отдыхать 3 дня - 4, 5 и 6 июля, а суббота, 3 июля - будет рабочим днем. Также выходным будет 20 июля - первый день Курбан-айта.

30 августа будет выходным днем в связи с празднованием Дня Конституции РК.

В декабре всего ожидается 11 выходных дней. 1 декабря отмечается День Первого Президента РК. На День независимости казахстанцы отдохнут 4 дня - с 16 по 19 декабря.

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