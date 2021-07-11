Растущий спрос на иностранную валюту сдерживает укрепление тенге - Досаев

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НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - Под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева прошло расширенное заседание правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания глава Нацбанка Ерболат Досаев рассказал, что сдерживает укрепление тенге. Он отметил, что в первом полугодии валютный рынок был достаточно стабилен, несмотря на волатильность внешних рынков. По итогам июня курс тенге укрепился на 0,9%, до 424,95 тенге за доллар, на фоне роста цены на нефть на 8,4%.

Растущий спрос на иностранную валюту сдерживает укрепление тенге. Со второго квартала отмечается увеличение спроса за счет восстановления деловой активности, реализации отложенного спроса на импорт и дивидендных выплат иностранным инвесторам. Среднедневные объемы торгов в июне достигли 145 миллионов долларов", - сказал Досаев.

В ходе заседания премьер-министр Аскар Мамин рассказал о мерах поддержки фермеров, пострадавших от засухи в Мангистауской и Кызылординской областях. Глава государства заявил о необходимости наращивания темпов роста экономики во втором полугодии и назвал серьезнейшую угрозу для казахстанской экономики.

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