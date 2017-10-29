С 1 января 2018 года средняя пенсия в Казахстане составит 71 тыс. тенге

Астана. 29 октября. Kazakhstan Today - С 1 января 2017 года минимальная пенсия в Казахстане составит 49 тыс. тенге, а средний размер пенсии достигнет 71 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

С 1 января 2018 года солидарная (трудовая) пенсия будет повышена на 8%. Базовая пенсия будет увеличена на 6%. Таким образом, минимальный размер пенсии с учетом базовой пенсии составит в следующем году 49 019 тенге, а средний размер - 71 333 тенге, рассказали в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты.

"В настоящее время базовая пенсия назначается лицам, достигшим пенсионного возраста в одинаковом размере без учета трудового стажа и участия в формировании пенсионных накоплений. Со следующего года базовая пенсия будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. При этом будет учитываться не только период поступлений пенсионных взносов в накопительную пенсионную систему после 1998 года, но и трудовой стаж до 1998 года", - пояснила глава МТСЗ РК Тамара Дуйсенова.

В ведомстве отмечают, что такой подход восстанавливает справедливость в отношении лиц, получающих сегодня низкие размеры пенсий, имея 30-40-летний трудовой стаж. Для лиц, имеющих стаж более 33 лет, как до 1998 года, так и после 1998 года, размер базовой пенсии будет увеличен вдвое по сравнению с текущей пенсией. Если сегодня это 14 тыс. тенге, то с 1 июля 2018 года данная группа пенсионеров будет получать 28 тыс. тенге.

При этом за каждый год, отработанный сверх 10 лет, базовая пенсия будет увеличиваться на 2%. Например, при стаже 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума (ПМ), если человек работал 30 лет - базовая пенсия будет равна 94% от ПМ. При этом законом установлено, что при стаже 33 и более лет размер базовой пенсии составит 100% ПМ.

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