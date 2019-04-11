С 2019 года минимальная заработная плата вырастет в 1,5 раза, будет увеличен размер пенсий и снижены тарифы на комуслуги

Астана. 27 декабря. Kazakhstan Today - Председатель сената парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подвел итоги работы сената в 2018 году, передает Kazakhstan Today.





2018 год, ознаменованный значимыми достижениями, займет достойное место в истории нашей страны. В уходящем году состоялись важнейшие общественно-политические события, участие в которых принимала вся страна под руководством президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Мы активно участвовали в реализации беспрецедентных социальных инициатив главы государства, направленных на повышение качества жизни народа. Наша страна продолжила свою деятельность в качестве члена Совета безопасности Организации Объединенных Наций - универсальной и безальтернативной глобальной организации. Казахстан успешно осуществил миссию председателя СБ ООН. Это стало ярким свидетельством высокого международного авторитета главы государства", - сказал Токаев.





Также председатель сената отметил масштабное празднование 20-летнего юбилея столицы, символа Независимости - Астаны, созданной Елбасы. "Астана - один из самых успешных геополитических проектов в мире. Наша столица поистине является воплощением национальной идеи", - отметил он.





Спикер сената напомнил, что президент в своем Обращении "Пять социальных инициатив", с которым он выступил на совместном заседании палат парламента, и в октябрьском послании народу Казахстана поставил стратегические задачи, направленные на повышение благосостояния и улучшение качества жизни населения.





"Сегодня все ветви государственной власти активно реализуют социальные инициативы президента. В соответствии с посланием прежде всего осуществляются меры, направленные на повышение уровня доходов казахстанцев. С 1 января 2019 года минимальная заработная плата вырастет в 1,5 раза, будет увеличен размер пенсий и снижены тарифы на коммунальные услуги", - подчеркнул Токаев.

Также он напомнил, что в этом году пять прикаспийских государств подписали специальную Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, переговоры по которой продолжались 20 лет. Проект закона о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспия будет рассмотрен палатой в новом году.





В начале 2018 года официально приступил к работе Международный финансовый центр "Астана" - уникальная структура, не имеющая аналогов на постсоветском пространстве. Принятый парламентом специальный конституционный закон установил правовой статус финансового центра и создал необходимые условия для иностранных инвесторов и отечественных предпринимателей.





Придание городу Туркестану - духовному центру всего тюркского мира - статуса областного центра, несомненно, стало историческим решением Главы государства, имеющим стратегическое значение", - сказал председатель сената.





Токаев отметил, что статья Елбасы "Семь граней Великой степи" - это труд, привлекший внимание казахстанцев и всего мирового сообщества. В статье, обращенной к нашим истокам, раскрывается значение национальной истории, ее место в глобальном историческом процессе и вклад наших предков в мировую цивилизацию.





На высоком уровне прошел очередной шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий, посвященный теме "Религиозные лидеры за безопасный мир". Декларация, принятая на форуме в Астане, показала актуальность и необходимость взаимного обмена мнениями религиозных и политических деятелей в условиях напряженной международной обстановки.





Сенат в течение года осуществлял масштабную работу по законодательному обеспечению реформ, инициированных главой государства. В целом за год парламент принял 80 законов. Порядка 30 принятых законов направлены на исполнение поручений Елбасы. Следует отметить, что большинство законов сенаторы всесторонне и детально рассмотрели за очень короткий срок и внесли множество важных поправок. Сенаторы направили в правительство более 100 депутатских запросов по важнейшим вопросам жизни общества. В этом году наряду с законотворчеством палата большое внимание уделяла и другим видам парламентской деятельности. Мы провели ряд важных мероприятий по актуальным темам, в том числе парламентские слушания, которые являются эффективной формой контроля со стороны законодательной ветви власти. По результатам четырех парламентских слушаний выработаны конкретные рекомендации исполнительным органам, ход реализации которых находится на постоянном контроле комитетов", - сообщил Токаев.





Также, по его информации, в рамках международной деятельности палаты был проведен ряд масштабных и содержательных мероприятий. Особое внимание уделялось углублению двусторонних и многосторонних парламентских связей с зарубежными странами. Безусловно, проведенные международные встречи внесли существенный вклад в продвижение внешнеполитических инициатив нашей страны.





Он отметил, что в предстоящем 2019 году предстоит сложная работа, которая потребует системного подхода. "Мы ожидаем поступления пакета важных законопроектов, направленных на исполнение поручений Елбасы. Поэтому очевидно, что динамика законотворческой работы только возрастет. В целом в начале нового года парламенту предстоит работа над более чем 50 законопроектами. 10 из них уже находятся в сенате. Эти проекты предполагается рассмотреть в январе и феврале. Новый 2019 год станет особым годом в общественно-политической и духовной жизни нашей страны", - сказал председатель сената.





Он напомнил, что по предложению Елбасы 2019 год объявлен Годом молодежи - надежной опоры и светлого будущего нашего государства. "В рамках Года молодежи планируется осуществить ряд важных мероприятий, направленных на то, чтобы сделать востребованным образование, обеспечить занятость, сформировать комфортную социальную среду и повысить культурный и духовный уровень молодежи. К Году молодежи мы не должны относиться формально, мероприятия должны приносить пользу стране. В этой связи я уверен, что депутаты сената внесут существенный вклад в законодательное обеспечение конкретных мер, направленных на поддержку молодежи", - сказал Токаев.





Председатель сената отметил, что на основе конструктивного взаимодействия с мажилисом и правительством, сенат провел качественную и своевременную работу по принятию законов, направленных на правовое обеспечение социально-экономического развития страны.





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