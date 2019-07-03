С июля в Казахстане еще 86 видов деятельности переведены на использование онлайн-ККМ

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Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - С июля в Казахстане еще 86 видов деятельности переведены на использование онлайн-контрольно-кассовых машин (онлайн-ККМ), передает Kazakhstan Today.

В течение 2019 года будут расширены виды деятельности, при осуществлении которых налогоплательщики применяют онлайн-ККМ. В текущем году на ежеквартальной основе на применение онлайн-ККМ будут переведено 633 вида деятельности: с 1 апреля 2019 года - 323 вида деятельности; с 1 июля 2019 года - 86 видов деятельности; с 1 октября 2019 года - 224 вида деятельности, сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов Минфина РК.

При этом требования по применению онлайн-ККМ не распространяются на налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность на территориях, где отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования.

В ведомстве отметили, что в соответствии с пунктом 1 статьи 166 Налогового кодекса на территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин (ККМ). Порядок применения ККМ регламентируется статьей 166 Налогового кодекса.

Требование по применению ККМ не распространяется на денежные расчеты:

1) физических лиц;

2) адвокатов и медиаторов;

3) индивидуальных предпринимателей (кроме реализующих подакцизные товары), осуществляющих деятельность: по патенту до 1 января 2020 года; в рамках специального налогового режима на основе уплаты единого земельного налога до 1 января 2020 года;

4) в части оказания услуг населению по перевозкам в общественном городском транспорте с выдачей билетов;

5) Национального банка РК;

6) банков второго уровня.

Информация об административно-территориальных единицах Республики Казахстан, на территории которых отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования, размещена на официальном сайте Комитета государственных доходов МФ РК по ссылке http://kgd.gov.kz/kk/content/bakylau-kassa-mashinalaryn-koldanu-1

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