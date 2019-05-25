Предпринимателям не грозит ответственность за отсутствие онлайн-ККМ из-за технических проблем - Минфин

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В соответствии с законом РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности" от 2 апреля 2019 года, постановка, изменение сведений, указанных в регистрационной карточке, снятие с учета ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных органами государственных доходов осуществляется по сведениям оператора фискальных данных (ОФД - АО "Казахтелеком"). Соответствующее обновление программного обеспечения установлено с 17 апреля 2019 года. То есть с этого времени регистрация ККМ осуществляется исключительно в онлайн-режиме через ОФД. Вместе с тем в настоящее время возникли определенные технические ошибки, требующие доработок, которые на сегодняшний день проводятся ОФД совместно с комитетом. Поэтому принято временное альтернативное решение по приему налоговых заявлений о регистрации на бумажных носителях, которое будет действовать до устранения технических ошибок", - сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов.
Отмечается, что для регистрации онлайн-ККМ необходимо представить заявление на бумажном носителе в управление государственных доходов по месту использования ККМ.
В связи с возникшими техническими вопросами в информационных системах органы государственных доходов не будут рассматривать ответственность налогоплательщиков за неприменение онлайн-ККМ ввиду отсутствия вины. Приносим свои извинения за причиненные неудобства", - говорится в сообщении ведомства.
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