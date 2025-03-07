С начала года 22,5 тыс. казахстанцев прошли обучение на платформе Skills Enbek

Наиболее востребованными курсами в феврале стали "Страховой агент", "Кассир", "Построение отдела продаж в отеле", "Основы коммуникации и правила общения с лицами с инвалидностью и особыми потребностями" и "Продавец"

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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2025 года 22,5 тыс. граждан, из которых порядка 17,6 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты населения.





Всего на платформе зарегистрировались 527,5 тыс. казахстанцев, из которых 28,8 тыс. - в 2025 году. При этом обучение за весь период действия платформы прошли 433,4 тыс. человек.





Из 17,6 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 4,4 тыс. человек - представители молодежи, в основном из Актюбинской, Туркестанской, Костанайской областей и города Шымкента.





С момента запуска авторы опубликовали на платформе 859 курсов по различным направлениям, из них 313 - бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и "Яндекс Казахстан" с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки.





Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.





Наиболее востребованными курсами в феврале стали "Страховой агент", "Кассир", "Построение отдела продаж в отеле", "Основы коммуникации и правила общения с лицами с инвалидностью и особыми потребностями" и "Продавец".





На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по социальному обслуживанию, туризму, нефти, газу, добыче ресурсов, юриспруденции и других", - отметили в министерстве.





Как сообщалось ранее, платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции "обучение в течение всей жизни". Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса рынка услуг.





Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке или выбрав раздел "Онлайн-обучение" на электронной бирже труда (Enbek.kz).





На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.





Преимущества для обучающегося: расширенный поиск курсов, понятная структура уроков, отслеживание процесса обучения и быстрое взаимодействие с авторами курсов.





По окончании обучения необходимо сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося. При скачивании сертификата добавлены рекомендации вакансий по приобретенным навыкам с переходом на Enbek.kz.





Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Enbek.kz. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на Платформе.





Размещение онлайн-курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном и русском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео- и аудиоматериалы, инфографика и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.





Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн-калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.





Напомним, с декабря 2023 года обучение на курсах доступно через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store.