Сапарбаев назвал критерии для тех, кто сможет использовать пенсионные накопления до выхода на пенсию

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - Вопрос использования пенсионных накоплений до выхода на пенсию прокомментировал заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев, передает Kazakhstan Today.

В отношении использования пенсионных накоплений до пенсионного возраста есть поручение президента. Мы будем этот вопрос прорабатывать. Я думаю, здесь надо смотреть, все будет зависеть от суммы накоплений и возраста. Хватит человеку этих денег на пенсии или нет. Надо сделать расчет, потом уже внесем свои предложения", - сказал Сапарбаев, пишет Kazpravda.kz .

Он отметил, что желающие воспользоваться такой возможностью должны будут подходить по всем критериям.

Надо будет смотреть, конечно, сначала работающим людям, потом смотреть на брак, но все надо считать: сколько денег надо, на какой срок", - добавил вице-премьер.

Поручаю правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования", - сказал глава государства.

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