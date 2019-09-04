Сапарбаев назвал критерии для тех, кто сможет использовать пенсионные накопления до выхода на пенсию

В отношении использования пенсионных накоплений до пенсионного возраста есть поручение президента. Мы будем этот вопрос прорабатывать. Я думаю, здесь надо смотреть, все будет зависеть от суммы накоплений и возраста. Хватит человеку этих денег на пенсии или нет. Надо сделать расчет, потом уже внесем свои предложения", - сказал Сапарбаев, пишет Kazpravda.kz.
Он отметил, что желающие воспользоваться такой возможностью должны будут подходить по всем критериям.
Надо будет смотреть, конечно, сначала работающим людям, потом смотреть на брак, но все надо считать: сколько денег надо, на какой срок", - добавил вице-премьер.
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил поработать вопрос использования пенсионных накоплений для покупки жилья или получения образования.
Поручаю правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования", - сказал глава государства.
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