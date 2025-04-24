Сельхозугодья и земли лесного фонда разрешат изымать под строительство водохранилищ

Поправки также допускают перевод земель государственного лесного фонда в земли других категорий для строительства коммуникаций сетей инженерного и коммунального обеспечения

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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, которые разрешают изымать сельхозугодья и земли лесного фонда под строительство водохранилищ, - Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, которые разрешают изымать сельхозугодья и земли лесного фонда под строительство водохранилищ, сообщает пресс-служба нижней палаты РК.





В целях строительства и функционирования водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, и защитных сооружений от селей, оползней и лавин поправками разрешается изъятие орошаемых сельхозугодий, земель опытных полей научно-исследовательских и учебных заведений сельскохозяйственного, биологического, ирригационно-мелиоративного, рыбохозяйственного профиля, а также лесного и водного фонда", - говорится в документе.





Также земли особо охраняемых природных территорий разрешат переводить под соцобъекты: лечебные и образовательные учреждения, действующие кладбища и инженерную инфраструктуру: канализационно-очистные сооружения, линии электропередачи, которые существовали до создания и расширения ООПТ.





Поправки допускают и перевод земель государственного лесного фонда в земли других категорий для строительства коммуникаций сетей инженерного и коммунального обеспечения.





Также законопроект разрешает сенокос на специально выделенных участках Алакольского государственного природного заповедника для нужд местного населения в порядке, установленном уполномоченным органом.



