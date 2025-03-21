Сельскохозяйственная перепись пройдет в Казахстане с 1 августа

Под контролем находятся восемь регионов, ведется постоянный обмен данными с Россией и Кыргызстаном

Фото: МЧС РК

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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министром по чрезвычайным ситуациям Чингисом Ариновым был проинформирован о паводковой ситуации, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министром по чрезвычайным ситуациям Чингисом Ариновым был проинформирован о паводковой ситуации, сообщает Акорда.





По словам министра, в стране сохраняется стабильная ситуация. В круглосуточном режиме обеспечена готовность сил и средств к эвакуации населения и переброске техники. Под контролем находятся восемь регионов, ведется постоянный обмен данными с Россией и Кыргызстаном.





Как было доложено Касым-Жомарту Токаеву, для повышения оперативности создан единый территориальный орган, исключены избыточные управленческие звенья.





Существенным достижением стало модернизированное командное управление, оснащенное цифровыми технологиями, включая онлайн-видеотрансляции с дронов и интеграцию с межведомственными сервисами. Благодаря нововведениям число происшествий сократилось на 2,8%, гибели граждан - на 10,2%, травмированных - на 8,1%", - отметили в Акорде.





Фото: Акорда





Также министр рассказал о реализованных инфраструктурных проектах, в числе которых строительство пожарного депо в Астане и спасательной станции в Атырау. В частности, в 2024 году в эксплуатацию введено 14 новых пожарных депо.





Как сообщил Чингис Аринов, введена новая форма для спасателей, продолжается обновление материально-технической базы, в том числе закупка воздушных судов. Кроме того, запущена ведомственная программа "Ауыл құтқарушылары", направленная на повышение безопасности в сельской местности.





В целях подготовки к возможным стихийным бедствиям в Алматы создана Южная база оперативного назначения "Алатау", определены три площадки для временного размещения граждан. В казахстанском секторе Каспийского моря сформировано подразделение "Теңіз жасағы", специализирующееся на спасении людей и судов, терпящих бедствие. Для сопровождения гуманитарных грузов в зонах ЧС создано подразделение специального назначения "Айбат". Продолжается работа по формированию авиационных отрядов во всех регионах", - сообщили в пресс-службе.





Президент поручил уделить особое внимание противопаводковым мероприятиям и продолжить выполнение поставленных задач по модернизации системы предупреждения и ликвидации ЧС.





Ранее в Минэкологии назвали регионы с высоким риском паводков в этом году.





Напомним, в 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.





В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.





Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.





Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.