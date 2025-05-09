Сенат одобрил соглашение о предоставлении земельного участка в Алматы для консульства США

Участок площадью 70 593 квадратных метра предоставляется в аренду сроком на 49 лет

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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента ратифицировали соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством США о предоставлении земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения США в Алматы, передает корреспондент агентства.





Законом регламентируются порядок и условия предоставления земельного участка. Согласно статье 1 соглашения земельный участок площадью 70 593 квадратных метра предоставляется в аренду сроком на 49 лет с даты заключения дополнительного договора аренды. Размер арендной платы за указанный период аренды составит 25 301 016 долларов США и будет выплачен единым платежом в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу настоящего соглашения", - говорится в заключении к закону.





Также в соответствии с нормами соглашения правительство США освобождается от уплаты каких-либо налогов, таможенных платежей и требований о получении разрешения, самостоятельно оплачивает все расходы, связанные со строительством, содержанием и ремонтом здания консульства, а также оплатой коммунальных услуг.





Вместе с тем на арендуемом участке генконсульства планируется разместить представительство Министерства торговли США, Агентство по борьбе с наркотиками, Коммерческую службу США.





Генеральное консульство США станет крупнейшим визовым хабом в Центральной Азии. Это укрепит инвестиционную привлекательность Казахстана, привлечет прямые иностранные инвестиции, создаст новые рабочие места и будет способствовать росту бизнеса и сферы услуг", - гласит документ.





Дополнено 08.05.2025, 13.47





В кулуарах сената первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин ответил журналистам, зачем Генконсульство США в Алматы переезжает в новое здание.





По его словам, американская сторона арендует два здания в Алматы для консульства. Все сотрудники переедут в новое здание, как только строительство завершится.





Когда переезжаем в другую новую квартиру, мы же там не оставляем никого. Просто штат переедет в новое здание", - сказал спикер.