Шукеев проинспектировал ход работ по благоустройству Туркестана

Туркестан. 17 июля. Kazakhstan Today -Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев вместе с руководителями ответственных организаций посетил областной центр, ознакомился с работой, проводимой в соответствии с генеральным планом города, и дал ряд конкретных поручения руководителям соответствующих сфер, передает Kazakhstan Today.

Аким области проинспектировал ход ремонта автомобильных дорог, подведение канализационных сетей, водо- и газоснабжения и поручил руководителям соответствующих отраслей качественно и в срок завершить все работы в соответствии с графиком.

В акимате области отметили, что в соответствии с поручением главы региона, в целях улучшения экологической ситуации в Туркестане, прежде всего ведутся работы по газификации социальных объектов, расположенных в микрорайонах и жилых массивах. К природному газу подключают детские сады, торговые центры, отдельные предприятия, рестораны и отели.

Наряду с этим, Умирзак Шукеев ознакомился с текущим ходом строительства объектов, которые начнут снабжать газом областной центр (II этап ГРП-2,3 и III этап ГРП-6,7,8). Вместе с тем в настоящее время на регулярной основе проводится разъяснительная работа с населением по подключению жилых домов к природному газу. В результате на сегодняшний день 13 332 абонента провели внутренние газопроводы, 8120 абонентов подключились к природному газу.

В то же время, в областном центре активно ведутся работы в рамках проекта строительства канализационных сетей. Проектом предусмотрено строительство 21,514 километра канализационных сетей и 703 единиц железобетонных колодцев. В случае полной реализации этого проекта Туркестан будет на 100% обеспечен канализационными системами.

Ранее глава региона поручил в срок завершить строительство международного аэропорта в Туркестане.

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